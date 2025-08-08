En cadena nacional, Milei justificó los vetos, atacó al Congreso y anunció dos nuevos proyectos

El presidente Javier Milei dio este viernes a las 21:00, una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional.

El mandatario inició detallando los objetivos estructurales de su gestión: "Terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo". Además, planteó que "no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo. Por eso, antes de generarles falsas ilusiones a los argentinos, fuimos francos al decirle cuán duro iba a ser el camino".

Luego, se refirió a la actividad en el Congreso, que viene de aprobar una decena de proyectos que confrontan con su agenda de gestión y busca revertir sus recientes vetos. "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo", analizó.