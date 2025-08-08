Luego, se refirió a la actividad en el Congreso, que viene de aprobar una decena de proyectos que confrontan con su agenda de gestión y busca revertir sus recientes vetos. "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo", analizó.
En cadena nacional, Milei justificó los vetos, atacó al Congreso y anunció dos nuevos proyectos
El presidente anticipó que enviará dos proyectos para "amurallar" el déficit cero y la política monetaria. Lo hizo en ocasión de abordar los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso: aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional y los rechazos a decretos.Nacionales08 de agosto de 2025
El presidente Javier Milei dio este viernes a las 21:00, una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional.
El mandatario inició detallando los objetivos estructurales de su gestión: "Terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo". Además, planteó que "no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo. Por eso, antes de generarles falsas ilusiones a los argentinos, fuimos francos al decirle cuán duro iba a ser el camino".
"Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas", calificó y afirmó que "no vine a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel".
Javier Milei adelantó que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno. El Presidente anunció que enviará un proyecto para que "el Tesoro no financie el gasto primario con emisión monetaria" y otro para "penalizar la aprobación de proyectos nacionales que afecte el superávitfiscal", replicó Ámbito.
"El lunes voy a firmar una instrucción el Ministerio de Economía para que el Tesoro no pueda solicitar dinero al Banco Central para financiar su gasto", dijo el libertario sobre su primera medida.
Luego, adelantó girar "un proyecto nacional al Congreso que pene los proyectos que pongan en peligro el déficit fiscal". En Concreto propone cambiar el marco legal, ya que busca penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal.
El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal, consignó Minuto Uno.
“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.
Javier Milei realizará una cadena nacional esta noche sobre los vetos a las leyes del CongresoNacionales08 de agosto de 2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mensaje será a las 21.
La industria cayó 1,2% mensual en junio y volvió a niveles de marzoNacionales08 de agosto de 2025
El nivel de producción manufacturera volvió a niveles de marzo, al ubicarse en 116,9 durante junio y se aleja aún más del umbral de fines de 2024, cuando en octubre alcanzó el 130,3.
Desde el Gobierno aseguran que aumentó el consumo de carneNacionales07 de agosto de 2025
Superó los 114 kilos por habitante en el último año.
Este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignacionesNacionales07 de agosto de 2025
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo seráNacionales07 de agosto de 2025
En vísperas de este acontecimiento, el Ejecutivo oficializó la medida este jueves con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial
Derrota para el Gobierno en el Congreso, se derogan decretos sobre Vialidad, INTA, INTI e institutos culturalesNacionales07 de agosto de 2025
La oposición se unió y consiguió anular decretos dictados por el Gobierno y ahora deberán ser tratados por el Senado
Juan Carlos Bernhard
Establecen mano única de circulación en varias calles de CrespoCrespo07 de agosto de 2025
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Feria “Crespo emprende”, espectáculos, y actividades para los más chicos en el festejo del Día de la Niñez
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignacionesNacionales07 de agosto de 2025
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
De punto de encuentro a recuerdo imborrable: adiós al "Kiosco Jano"
En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.