En cadena nacional, Milei justificó los vetos, atacó al Congreso y anunció dos nuevos proyectos

El presidente anticipó que enviará dos proyectos para "amurallar" el déficit cero y la política monetaria. Lo hizo en ocasión de abordar los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso: aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional y los rechazos a decretos.

Nacionales08 de agosto de 2025
El presidente Javier Milei dio este viernes a las 21:00, una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional.

El mandatario inició detallando los objetivos estructurales de su gestión: "Terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo". Además, planteó que "no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo. Por eso, antes de generarles falsas ilusiones a los argentinos, fuimos francos al decirle cuán duro iba a ser el camino".

Luego, se refirió a la actividad en el Congreso, que viene de aprobar una decena de proyectos que confrontan con su agenda de gestión y busca revertir sus recientes vetos. "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo", analizó.

"Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas", calificó y afirmó que "no vine a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel".

Javier Milei adelantó que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno. El Presidente anunció que enviará un proyecto para que "el Tesoro no financie el gasto primario con emisión monetaria" y otro para "penalizar la aprobación de proyectos nacionales que afecte el superávitfiscal", replicó Ámbito.

"El lunes voy a firmar una instrucción el Ministerio de Economía para que el Tesoro no pueda solicitar dinero al Banco Central para financiar su gasto", dijo el libertario sobre su primera medida.

Luego, adelantó girar "un proyecto nacional al Congreso que pene los proyectos que pongan en peligro el déficit fiscal". En Concreto propone cambiar el marco legal, ya que busca penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal.

El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal, consignó Minuto Uno.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

