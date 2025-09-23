Allanamiento y detención en Crespo, para esclarecer una causa penal de Ramírez

Concretan allanamiento con secuestro en Barrio San José
Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.Crespo23 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Este martes, efectivos de Comisaría Crespo dieron cumplimiento a un exhorto, llegando hasta una vivienda de Barrio San José, donde contando con la colaboración funcional de uniformados de Ramirez, se requisó la finca en cuestión.
"El resultado fue fructífero para la Investigación Penal Preparatoria", se hizo saber a Estación Plus Crespo, habida cuenta del hallazgo de elementos interesados por la magistratura de Diamante. Se apuntó el secuestro de: un celular Redmi; un celular TCl; una cámara Wi-Fi; y un pendrive.
Todos los objetos electrónicos fueron secuestrados y puestos a disposición.
"Asimismo, la manda judicial incluía la detención de un morador imputado, de 34 años de edad, quien al encontrarse presente fue reducido y aprehendido", indicaron desde la fuerza a este medio.
El ciudadano fue trasladado a la Jefatura Departamental Diamante, por una comisión policial de Comisaría Ramírez, conforme directivas de la Fiscalía interviniente.
