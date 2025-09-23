Tragedia laboral en Ramírez: Un hombre murió por electrocución

Policiales/Judiciales18 de septiembre de 2025
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
20 de septiembre de 2025
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
20 de septiembre de 2025
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
22 de septiembre de 2025
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.
22 de septiembre de 2025
La Agrícola Regional de Crespo despidió a José María Walker, histórico asesor nutricional de NutriLAR, quien durante casi 50 años acompañó el desarrollo de la cooperativa con profesionalismo, generosidad y un fuerte vínculo de amistad con colegas, productores y la comunidad.