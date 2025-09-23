Plus en Vivo

Tragedia laboral en Ramírez: Un hombre murió por electrocución

La víctima tenía 45 años. Se disponía a pintar. En la misma situación, un compañero alcanzó a salvar su vida.

Policiales/Judiciales23 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-09-23 at 11.22.55

En la mañana de este martes, la policía de General Ramírez fue alertada de un accidente laboral, ocurrido en un comercio ubicado en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del Km. 388.

Pese a la inmediatez con que llegó una dotación, una persona ya se encontraba sin vida en el lugar. Se trató de un hombre de 45 años, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Las tristes circunstancias se habrían enmarcado cuando dos trabajadores se encontraban realizando tareas de pintura, en el frente de un local comercial. Al estar manipulando un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con el cableado de electricidad de alta tensión. Se generó una una descarga, que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores. 

Agentes sanitarios en ambulancia socorrieron al sobreviviente, interviniendo también Bomberos Voluntarios del cuartel de Ramírez y empleados de ENERSA. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se impartieron diligencias policiales para nutrir el expediente que permita corroborar las formas y circunstancias del luctuoso suceso.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
choque

Tremendo choque frontal en Ruta 11

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales21 de septiembre de 2025

Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo