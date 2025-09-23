Tragedia laboral en Ramírez: Un hombre murió por electrocución

En la mañana de este martes, la policía de General Ramírez fue alertada de un accidente laboral, ocurrido en un comercio ubicado en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del Km. 388.

Pese a la inmediatez con que llegó una dotación, una persona ya se encontraba sin vida en el lugar. Se trató de un hombre de 45 años, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Las tristes circunstancias se habrían enmarcado cuando dos trabajadores se encontraban realizando tareas de pintura, en el frente de un local comercial. Al estar manipulando un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con el cableado de electricidad de alta tensión. Se generó una una descarga, que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores.

Agentes sanitarios en ambulancia socorrieron al sobreviviente, interviniendo también Bomberos Voluntarios del cuartel de Ramírez y empleados de ENERSA.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se impartieron diligencias policiales para nutrir el expediente que permita corroborar las formas y circunstancias del luctuoso suceso.