Bullrich por los audios de Karina Milei: "Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos"

Asignaciones familiares ANSES: oficializaron suba, cuánto van a cobrar en septiembre
Los beneficios otorgados por ANSES dentro del SUAF aumentarán este mes de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.
La ministra calificó la grabación en Casa Rosada como una "impresionante maniobra de inteligencia" que busca desestabilizar y "hacer subir el dólar".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".
Según supo Noticias Argentinas, en diálogo con Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.
La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie". Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.
Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono". Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia". "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.
