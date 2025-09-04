Plus en Vivo

ANSES confirmó fechas y montos del complemento extra para AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la actualización del Complemento Leche 1000 Días, un beneficio que se paga de manera automática junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para familias con chicos de hasta tres años y también a quienes perciben la asignación por embarazo.

Nacionales04 de septiembre de 2025
anses asignacion

Desde septiembre, este refuerzo se actualiza un 1,9% por movilidad, alcanzando los $42.711. Aunque el nuevo monto aún no figura en la Resolución 297/2025, desde ANSES confirmaron que se publicará en la web oficial del organismo en las próximas horas.

El pago del complemento se realiza en las mismas fechas que la AUH y la asignación por embarazo, sin necesidad de trámites adicionales, ya que la acreditación se efectúa de manera automática gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Con esta medida, el organismo busca reforzar la asistencia alimentaria y garantizar una mejor cobertura nutricional para embarazadas y niños en la primera infancia.Además, en septiembre 2025 los montos de la AUH son los siguientes:

AUH por hijo: $115.065. ANSES retiene un 20% ($23.013), por lo que el pago efectivo es de $92.052.

AUH por hijo con discapacidad: $374.744, con la misma retención del 20%.

Calendario para titulares de AUH:

8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0

9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1

10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2

11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3

12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4

15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5

16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6

17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7

18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8

19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Calendario para asignación por embarazo:

10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0

11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1

12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2

15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3

16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4

17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5

18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6

19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7

22 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8

23 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9

Complemento Leche y su compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche 1000 Días es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, que también se acredita de manera automática. En septiembre de 2025, los montos de la tarjeta se mantienen en $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Esto significa que las familias que perciben AUH y el Complemento Leche podrán sumar además la Tarjeta Alimentar, lo que representa un apoyo económico clave para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

A partir del 8 de septiembre de 2025, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de los depósitos. La información está disponible en el apartado «Hijos» > «Mis asignaciones», donde figuran los pagos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo