ANSES confirmó fechas y montos del complemento extra para AUH

Con precios más estables, en ocho meses las terminales automotrices ya vendieron más de 400 mil autos 0kmNacionales04 de septiembre de 2025
Representa un crecimiento de casi 72% respecto del período enero-agosto de 2024.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la actualización del Complemento Leche 1000 Días, un beneficio que se paga de manera automática junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para familias con chicos de hasta tres años y también a quienes perciben la asignación por embarazo.Nacionales04 de septiembre de 2025
Desde septiembre, este refuerzo se actualiza un 1,9% por movilidad, alcanzando los $42.711. Aunque el nuevo monto aún no figura en la Resolución 297/2025, desde ANSES confirmaron que se publicará en la web oficial del organismo en las próximas horas.
El pago del complemento se realiza en las mismas fechas que la AUH y la asignación por embarazo, sin necesidad de trámites adicionales, ya que la acreditación se efectúa de manera automática gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Con esta medida, el organismo busca reforzar la asistencia alimentaria y garantizar una mejor cobertura nutricional para embarazadas y niños en la primera infancia.Además, en septiembre 2025 los montos de la AUH son los siguientes:
AUH por hijo: $115.065. ANSES retiene un 20% ($23.013), por lo que el pago efectivo es de $92.052.
AUH por hijo con discapacidad: $374.744, con la misma retención del 20%.
Calendario para titulares de AUH:
8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0
9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1
10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2
11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3
12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4
15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5
16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6
17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7
18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8
19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9
Calendario para asignación por embarazo:
10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0
11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1
12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2
15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3
16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4
17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5
18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6
19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7
22 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8
23 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9
Complemento Leche y su compatibilidad con la Tarjeta Alimentar
El Complemento Leche 1000 Días es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, que también se acredita de manera automática. En septiembre de 2025, los montos de la tarjeta se mantienen en $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.
Esto significa que las familias que perciben AUH y el Complemento Leche podrán sumar además la Tarjeta Alimentar, lo que representa un apoyo económico clave para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.
A partir del 8 de septiembre de 2025, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de los depósitos. La información está disponible en el apartado «Hijos» > «Mis asignaciones», donde figuran los pagos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.
Por medio de los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó en el marco de las facultades delegadas.
A través de una disposición en el Boletín Oficial, el organismo incorporó una serie de sustancias al Sistema Nacional de Trazabilidad
La ministra de Seguridad calificó la maniobra como “un ataque frontal a la democracia”.
El Ejecutivo tomó la decisión de elevar el caso a la Justicia luego de las filtraciones que involucran a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en una trama de retornos.
La estrategia oficial busca limitar el traslado total a los usuarios de los mayores costos de la energía antes de las elecciones. La motosierra que preparan los funcionarios para después de los comicios
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.