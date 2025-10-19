Plus en Vivo

Hallan una persona que estaría sin vida hace varios días

El cuerpo fue identificado en Diamante, pero será trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, para su correspondiente autopsia.

Policiales/Judiciales19 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
En las primeras horas de la noche de este domingo, personal policial de Diamante fue alertado sobre una persona fallecida,  en el interior de un predio ubicado en Av. Pte. Perón y La Florida,de esa ciudad. Se trataría de un terreno con una obra en construcción.

Llegaron con prontitud los uniformados y se hizo saber a Estación Plus Crespo que se corroboró el hallazgo de un hombre sin vida, de 65 años, quien ocupaba una casilla precaria existente junto a la obra de construcción, y donde residía de manera solitaria sin otra compañía. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispusieron las medidas periciales, a cargo del área de Policía Científica de la Jefatura Diamante, quienes realizaron el relevamiento técnico.

"Ante la evidencia de llevar algunos días de fallecido, también se ordenó el traslado del cadáver hacia el Centro Médico Forense ubicado en Oro Verde, a los fines de que se practique la autopsia que permita determinar las causas y circunstancias que produjeran el lamentable deceso", se confirmó.

