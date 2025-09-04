Plus en Vivo

Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiano, a los 91 años

"Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, escribió la compañía que dirigía en un comunicado.

04 de septiembre de 2025


El reconocido estilista y diseñador de moda Giorgio Armani, murió este jueves, a los 91 años. 

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, indicó un comunicado de su imperio.

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

