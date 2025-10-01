Triple crimen narco: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú

Trump anunció que Israel aceptó el plan de cese al fuego en GazaInternacional30 de septiembre de 2025
Si Hamas acepta, el plan requiere la liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 72 horas.
Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, cayó en el sur de Lima cuando intentaba escapar escondido en un camión.Internacional01 de octubre de 2025
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos este martes en Perú.
Las autoridades atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano en Perú. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes a la noche, cuando las autoridades difundieron su identidad por temor a que abandone el país.
Valverde Victoriano estaba oculto en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.
El canal local Latina Noticias mostró el momento en que Valverde Victoriano llegaba a Lima, fuertemente custodiado por la policía.
Allí, “Pequeño J” miró a las cámaras y dijo: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”.
“Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, agregó.
A pesar de su negativa, "Pequeño J" está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluso incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.
El apodo "Pequeño J" proviene de su padre, Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en Perú en un ajuste de cuentas.
Tony creció en ese entorno de violencia y códigos narco, y es descripto por los investigadores como un delincuente "brutal y sin límites".
El país centroamericano denuncia incursiones en el golfo de Fonseca. Decretaron "alerta máxima" tras una supuesta aparición de las milicias marinas.
Tras la bilateral en Nueva York, el republicano calificó al libertario como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”.
El sumo pontífice consideró improbable un cambio cercano en la doctrina sobre sexualidad, familia y el papel de la mujer en la Iglesia
La Organización Meteorológica Mundial informó que la capa de ozono está en camino de recuperarse a los niveles de la década de 1980 hacia mediados de este siglo.
También fueron sentenciados sus siete cómplices, todos involucrados en un plan para evitar la asunción de Lula a comienzos de 2023.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Carolina Huck relató lo ocurrido el día del ataque y confirmó las discusiones previas por temas económicos y familiares. Encarará un proceso de rehabilitación ante la parálisis en sus piernas.