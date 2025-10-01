Triple crimen narco: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos este martes en Perú.

Las autoridades atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano en Perú. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes a la noche, cuando las autoridades difundieron su identidad por temor a que abandone el país.

Valverde Victoriano estaba oculto en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

El canal local Latina Noticias mostró el momento en que Valverde Victoriano llegaba a Lima, fuertemente custodiado por la policía.

Allí, “Pequeño J” miró a las cámaras y dijo: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”.

“Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, agregó.

Acusado de planear y ordenar la masacre

A pesar de su negativa, "Pequeño J" está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluso incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.

El apodo "Pequeño J" proviene de su padre, Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en Perú en un ajuste de cuentas.

Tony creció en ese entorno de violencia y códigos narco, y es descripto por los investigadores como un delincuente "brutal y sin límites".