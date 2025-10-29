Plus en Vivo

Gobierno de Brasil tendrá reunión de emergencia con Río tras la operación policial que dejó 64 muertos

Los ministros Rui Costa (Casa Civil) y Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública) de Brasil sostendrán una reunión de emergencia con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, este miércoles 29 de octubre.

Internacional29 de octubre de 2025
Según la Agencia Brasil, la reunión fue convocada tras la operación policial "Contenção" (Contención) realizada este martes 28 en los complejos de Alemão y Penha. La incursión dejó al menos 64 personas muertas y es considerada la más letal en la historia de Río de Janeiro.

Paralelamente, el gobierno federal atendió la solicitud del gobernador Castro para trasladar a 10 detenidos a prisiones federales. Estos hombres habrían liderado desde la cárcel las acciones que culminaron en el caos en la ciudad, incluyendo bloqueos de pistas y el secuestro de autobuses en la capital fluminense.

Fricción política

El gobierno federal de Lula da Silva remarcó, en una nota, que "no hubo cualquier consulta o pedido de apoyo, por parte del gobierno estadual de Río de Janeiro, para la realización de la operación".

La Agencia Brasil señaló que el ministro Lewandowski también había indicado no haber recibido ningún pedido de apoyo del gobernador Cláudio Castro para la Operación Contención.

El gobierno federal informó que se realizó una reunión en la Casa Civil, con la presencia del presidente interino Geraldo Alckmin y varios ministros, para evaluar las consecuencias de la masacre en Río.

