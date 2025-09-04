Con una actuación estelar de Messi, la Selección argentina goleó 3-0 a Venezuela en las eliminatorias

Voleibol crespense en tres frentes
La Escuela Municipal de Crespo jugó con categoría Sub 12 Inicial, en la continuidad del certamen de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.Deportes04 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Mas Monumental, fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.
Pese al claro dominio de la Selección y las situaciones que generaban sus jugadores, el primer gol llegó recién sobre el final del primer tiempo, cuando a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Messi definió con muchísima categoría tras una gran jugada individual de Julián Álvarez.
En el segundo tiempo se vio la mejor versión de los campeones del mundo, que pasaron por arriba a su rival y rápidamente empezaron a generar situaciones claras.
De esta manera, a los 30 minutos del complemento Martínez estiró la ventaja al cabecear tras un centro de Nicolás González, quien había hecho un gran desborde, mientras que solo cinco minutos después Thiago Almada asistió a Messi para que cerrara la goleada.
Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.
La Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.
Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Franco Mastantuono, Rodrigo de Paul, Leando Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Por el cuarto episodio de la Asociación Paranaense, el conjunto crespense fue derrotado por Paracao 73-71.
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental.
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.