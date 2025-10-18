Plus en Vivo

River venció a Talleres en Córdoba y volvió al triunfo con una sólida actuación

Con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, el “Millonario” superó 2-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y dejó atrás su mala racha.

Deportes18 de octubre de 2025

EL MILLONARIO GANÓ EN CÓRDOBA Y CORTÓ LA MALA RACHA | Talleres 0-2 River | RESUMEN

River logró un importante triunfo en Córdoba al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo mostró una versión más ordenada y contundente, encontrando en sus laterales y en la presión alta las claves del juego.

El lateral derecho Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo tras aprovechar un rebote de Guido Herrera, y Maximiliano Meza desde el banco de suplentes sentenció el resultado en la segunda mitad.

El primer tiempo fue parejo y con escasas situaciones claras. Talleres intentó presionar en campo rival, mientras que River buscó hacerse fuerte con la tenencia. El encuentro tuvo una pausa temprana por problemas de comunicación entre el árbitro Ariel Penel y sus asistentes, y recién pasada la media hora llegaron las emociones.

Tras un remate de Milton Casco, el rebote lo aprovechó Montiel para poner el 1-0. Poco después, el local empató por intermedio de Augusto Schott, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego.

En el complemento, ambos equipos salieron con otra intensidad. Talleres tuvo una chance clara con un cabezazo de Luis Angulo que Franco Armani contuvo con firmeza. Sin embargo, River fue más efectivo: Gallardo movió el banco e hizo ingresar a Meza y Colidio, quienes serían protagonistas del segundo tanto.

A los 22 minutos, una buena combinación entre ambos terminó con definición precisa del ex Monterrey para ampliar la ventaja y darle tranquilidad al conjunto visitante.

En el tramo final, River controló el ritmo del partido y casi liquida el resultado con una jugada de Colidio que no pudo concretar. Talleres, desgastado, intentó con variantes ofensivas pero sin éxito.

El “Millonario” cerró una actuación convincente y volvió al triunfo tras una seguidilla negativa donde había perdido seis de sus últimos siete encuentros, recuperando confianza y trepando en la Tabla Anual para volver a posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

En la Zona B, River se posiciona en la cuarta posición con 21 unidades a cinco puntos de Lanús, el líder del grupo.

Por el otro lado, Talleres quedó en la undécima posición a un punto de los que actualmente están clasificando al playoff y en la Tabla Anual no despega del fondo y sigue peleando por no descender.

Esta es la síntesis del partido

  • Torneo Clausura
  • Zona B – fecha 13
  • Talleres (C) 0–2 River
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Ariel Penel

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Diaz, Lautaro Riveros; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 27m. Gonzalo Montiel (RP).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Maximiliano Meza (RP).

Cambios en el primer tiempo: 31m Milton Casco por Lautaro Riveros (RP).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Matías Galarza Fonda por Santiago Lencina (RP), Ruben Botta por Valentín Depietri (T), Luis Angulo por Ulises Ortegoza (T), 17m Maximiliano Meza por Juan Fernando Quintero (RP), Facundo Colidio por Sebastián Driussi (RP), 27m Camilo Portilla por Rick (T), Nahuel Bustos por Mateo Caceres (T), Miguel Navarro por Gabriel Baez (T), 30m Ignacio Fernández por Maximiliano Salas (RP).

