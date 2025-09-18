El Club Amigos del Ciclismo celebró 16 años con una pedaleada por Crespo

El presidente de la entidad, Mario Irigoy, compartió con Estación Plus Crespo su satisfacción por el desarrollo de la jornada: “Se cumplió lo programado, fue un hermoso día. Mucha gente nos acompañó en el recorrido, y después compartimos un refrigerio con los participantes. También contamos con la asistencia de masajistas, para quienes lo necesitaran”, comentó.

En cuanto al trayecto, Irigoy detalló: “Salimos por calles de la ciudad y un tramo de la ruta hacia Racedo. Elegimos festejar los 16 años del club con lo que más nos gusta, que es el ciclismo, y la gente estuvo muy contenta acompañando”.

El dirigente adelantó además que el club ya tiene compromisos inmediatos: “El 21 de septiembre vamos a estar en nuestra sede, sobre el acceso a Crespo, con la venta de flores que nos ofreció un integrante de la comisión, y luego en enero participaremos de las competencias de ruta en Santa Rosa y Don Cristóbal”, precisó.

Mario Irigoy - Rubén Butvilofsky

Otro referente de la institución, Rubén Butvilofsky, histórico pedalista local, también valoró el presente del club y lo vivido en el aniversario: “Uno mira para atrás y recuerda cuando no había ni un árbol para cambiarse. Hoy tenemos sede propia, infraestructura y entusiasmo. En algún momento tendrán que salir corredores de acá, la idea es ofrecer siempre lo mejor”, señaló.

En lo personal, Butvilofsky destacó su reciente experiencia competitiva: “El domingo pasado corrimos en Calamuchita y terminé segundo en mi categoría, lo que me dejó muy satisfecho”, compartió.

El pedalista subrayó además la importancia del club como institución deportiva de la ciudad: “Se conoce más a los que están en el fútbol, pero hay varios clubes. Nosotros representamos a Crespo en pruebas provinciales, nacionales e internacionales. Sin grandes eventos, con una torta y una gaseosa, también se puede festejar. Sentimos orgullo por lo que hemos logrado y queremos seguir creciendo”, concluyó.

De esta manera, el Club Amigos del Ciclismo celebró un nuevo aniversario reafirmando su rol como espacio de encuentro, recreación y competencia para los amantes de la bicicleta en Crespo.