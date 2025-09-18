El Club Amigos del Ciclismo celebró 16 años con una pedaleada por Crespo

Básquetbol: Unión le quitó el invicto a Estudiantes
El Club Amigos del Ciclismo de Crespo cumplió 16 años de vida institucional y lo celebró con una actividad acorde a su esencia: una pedaleada por la ciudad. La propuesta se llevó a cabo el pasado sábado 13 de septiembre, reuniendo a sus integrantes, ciclistas locales y vecinos que acompañaron el recorrido.Deportes18 de septiembre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
El presidente de la entidad, Mario Irigoy, compartió con Estación Plus Crespo su satisfacción por el desarrollo de la jornada: “Se cumplió lo programado, fue un hermoso día. Mucha gente nos acompañó en el recorrido, y después compartimos un refrigerio con los participantes. También contamos con la asistencia de masajistas, para quienes lo necesitaran”, comentó.
En cuanto al trayecto, Irigoy detalló: “Salimos por calles de la ciudad y un tramo de la ruta hacia Racedo. Elegimos festejar los 16 años del club con lo que más nos gusta, que es el ciclismo, y la gente estuvo muy contenta acompañando”.
El dirigente adelantó además que el club ya tiene compromisos inmediatos: “El 21 de septiembre vamos a estar en nuestra sede, sobre el acceso a Crespo, con la venta de flores que nos ofreció un integrante de la comisión, y luego en enero participaremos de las competencias de ruta en Santa Rosa y Don Cristóbal”, precisó.
Otro referente de la institución, Rubén Butvilofsky, histórico pedalista local, también valoró el presente del club y lo vivido en el aniversario: “Uno mira para atrás y recuerda cuando no había ni un árbol para cambiarse. Hoy tenemos sede propia, infraestructura y entusiasmo. En algún momento tendrán que salir corredores de acá, la idea es ofrecer siempre lo mejor”, señaló.
En lo personal, Butvilofsky destacó su reciente experiencia competitiva: “El domingo pasado corrimos en Calamuchita y terminé segundo en mi categoría, lo que me dejó muy satisfecho”, compartió.
El pedalista subrayó además la importancia del club como institución deportiva de la ciudad: “Se conoce más a los que están en el fútbol, pero hay varios clubes. Nosotros representamos a Crespo en pruebas provinciales, nacionales e internacionales. Sin grandes eventos, con una torta y una gaseosa, también se puede festejar. Sentimos orgullo por lo que hemos logrado y queremos seguir creciendo”, concluyó.
De esta manera, el Club Amigos del Ciclismo celebró un nuevo aniversario reafirmando su rol como espacio de encuentro, recreación y competencia para los amantes de la bicicleta en Crespo.
