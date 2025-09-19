Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer"

Buscan proteger a los carpinchos del Puerto de Santa Fe con la instalación de carteleríaInformación General19 de septiembre de 2025
Si bien estos animales son sociables, las autoridades instan a no acercarse a ellos ni alimentarlos.
Advierten que el supuesto Bono Mujer de $240.000 es una estafa que circula por WhatsApp y redes sociales. Recomiendan no registrarse en el enlace ni enviar datos personales o dinero.Información General19 de septiembre de 2025
Defensa del Consumidor emitió un aviso sobre el falso Bono Mujer de $240.000 que circula en redes sociales y WhatsApp. Explicaron que el mensaje incluye un enlace no oficial y que no existe ningún programa estatal que otorgue ese beneficio en septiembre.
El enlace detectado, con el nombre “argentinabonomujergob.org”, no pertenece a ningún sitio del Gobierno nacional. Además, el texto menciona un “Ministerio de la Mujer”, organismo que actualmente no está en funciones, lo que confirma el carácter fraudulento del mensaje.
El falso Bono Mujer de $240.000 se compartió de manera masiva por WhatsApp y otras plataformas. Desde las autoridades se insistió en que cualquier beneficio económico del Estado se publica en canales oficiales y portales gubernamentales, por lo que es importante verificar antes de compartir información.
Por este motivo, la Dirección de Defensa del Consumidor recomendó no ingresar al enlace ni registrarse, y advirtió sobre el riesgo de robo de datos personales o pedidos de dinero bajo engaño. Solicitaron a los usuarios que no compartan el mensaje y que alerten a sus contactos para evitar que más personas sean víctimas de la estafa.
Es una técnica de fraude digital donde los delincuentes suplantan la identidad de organismos oficiales o empresas para obtener información sensible de las víctimas, como números de tarjetas de crédito, claves de acceso o datos bancarios. Con esta información, los estafadores pueden desde solicitar créditos a nombre de la persona afectada hasta vaciar sus cuentas bancarias.
La Defensoría del Pueblo brindó una serie de pautas clave para protegerse de estas estafas:
Verifique el dominio: Los sitios oficiales del Estado argentino siempre terminan en .gob.ar.
Desconfíe de ofertas extraordinarias: No confíe en promesas de beneficios o montos de dinero inesperados que lleguen por redes sociales, correo o mensajes de texto.
Nunca comparta datos: Evite brindar información personal o financiera a través de enlaces que le envíen por canales no oficiales.
Actualice su antivirus: Mantenga su software de seguridad actualizado para una mayor protección.
No reenvíe mensajes: Evite compartir este tipo de mensajes para frenar su propagación.
Consulte canales oficiales: Ante la duda, siempre acceda directamente a las páginas o perfiles oficiales de los organismos públicos.
Ningún apostador logró quedarse con los millonarios pozos del Quini 6 en el sorteo de este miércoles 17 de septiembre, aunque sí hubo ganadores en las categorías menores. Los números.
Entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869, por decisión de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó el primer relevamiento oficial de población y vivienda del país. Se movilizaron más de tres mil censistas que visitaron casa por casa. Los datos alarmantes, una expectativa de vida de apenas 29 años y apenas un 1% de graduados universitarios
El padrón electoral definitivo ya se encuentra disponible para que cada ciudadano confirme su lugar de votación de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Consulta aquí el padrón electoral.
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.
El espectáculo de luces se dio al cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que contó con la presencia de varios artistas internacionales que se presentaron en la Plaza San Pedro.
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
La policía logró llegar hasta el automóvil en que se movilizaba quien retiró los ahorros de la persona damnificada.
Vecinos de Chajarí protagonizaron una escena insólita al lograr atrapar a un ciervo que andaba suelto por las calles.