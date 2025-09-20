La Sociedad Italiana invita a una velada musical con el coro “L’Italia Canta”

Senasa certificó la exportación de 28.800 kilos de nuez pecán desde Crespo
El organismo nacional avaló el envío de la fruta sin cáscara, desde esta ciudad entrerriana hacia Rusia y Países Bajos.
Hoy sábado 20 de septiembre se presentará en el salón municipal de Crespo el prestigioso coro de Concepción del Uruguay y Basavilbaso. Habrá canciones en italiano y la entrada será libre y gratuita.
La Sociedad Italiana de Crespo prepara una propuesta cultural especial para este fin de semana. Hoy sábado 20 de septiembre, en el salón municipal, se presentará el coro “L’Italia Canta”, integrado por alrededor de 40 coreutas provenientes de Concepción del Uruguay y Basavilbaso.
La agrupación se encuentra realizando una gira por distintas localidades de Entre Ríos, como parte de la preparación para un viaje a Italia programado para marzo del próximo año.
En esta ocasión, los coralistas estarán acompañados por la cantante local Elizabeth Papalardo, quien interpretará un repertorio de canciones en italiano, sumando un matiz especial a la velada.
Desde la organización confirmaron que la actividad será con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de música y tradición italiana.
En vísperas de una nueva muestra de fe, desde la organización también fijaron fecha para la reunión informativa.
El arzobispo de Paraná mantuvo encuentros con instituciones y fieles en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde reflexionó sobre los desafíos pastorales y sociales de la región.
La intervención se extendió por más de una hora y media, con dos dotaciones trabajando en la zona. No hubo heridos ni daños materiales.
Este miércoles, el Ejecutivo crespense proclamó la ordenanza aprobada días atrás. Aborda el cuidado, la prevención, la contención y el acompañamiento de personas ó familias afectadas.
Un vecino debió rellenar y nivelar una gran erosión causada en un puente del trazado que conecta Reffino con Racedo, para poder pasar con maquinaria agrícola. Denuncian que Vialidad solo colocó un cartel y que, al estar en el límite de dos departamentos, nadie se hace cargo del mantenimiento.
La policía logró llegar hasta el automóvil en que se movilizaba quien retiró los ahorros de la persona damnificada.
Vecinos de Chajarí protagonizaron una escena insólita al lograr atrapar a un ciervo que andaba suelto por las calles.
El presidente municipal salpicado por sospechas de estafa, deslizó entender que se aprovecha políticamente la circunstancia: "Estoy con la conciencia tranquila, creo que la gente de María Grande sabe cuál fue mi participación y hasta cuándo. No tengo problema en aclararlo y poner la cara", afirmó.
Un ciervo axis fue perseguido por vecinos en Chajarí, faenado y preparado para consumo en un asado. El hecho ocurre en zona urbana y constituye una caza ilegal con riesgos sanitarios.