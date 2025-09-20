La Sociedad Italiana invita a una velada musical con el coro “L’Italia Canta”

La Sociedad Italiana de Crespo prepara una propuesta cultural especial para este fin de semana. Hoy sábado 20 de septiembre, en el salón municipal, se presentará el coro “L’Italia Canta”, integrado por alrededor de 40 coreutas provenientes de Concepción del Uruguay y Basavilbaso.

La agrupación se encuentra realizando una gira por distintas localidades de Entre Ríos, como parte de la preparación para un viaje a Italia programado para marzo del próximo año.

En esta ocasión, los coralistas estarán acompañados por la cantante local Elizabeth Papalardo, quien interpretará un repertorio de canciones en italiano, sumando un matiz especial a la velada.

Desde la organización confirmaron que la actividad será con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de música y tradición italiana.