Municipio destinará $2.000.000 a proyectos para cuidar la salud mental y prevenir consumos problemáticos

La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.

Crespo25 de septiembre de 2025
En este 2025, nuevamente se puso en práctica en la ciudad, capacitaciones tendientes a sensibilizar en problemáticas de salud mental y consumo problemático, apuntando el aprendizaje a desarrollar aptitudes y actitudes de prevención. Ello permite una detección temprana y facilita un abordaje en instancias previas a estados de crisis.

Como innovación al ciclo de charlas brindadas, el Departamento Ejecutivo Municipal decidió destinar dinero a alternativas de acciones sociales, que los propios partícipes produzcan, en beneficio de sectores focalizados ó la sociedad en su conjunto.

Al respecto, la directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, confirmó a Estación Plus Crespo: "El objetivo final de los talleres de preventores comunitarios que estamos llevando adelante, es que las distintas organizaciones de la ciudad que participan, puedan generar un proyecto con posibilidades de ser financiado. Los trabajos que se presenten en ese sentido, serán evaluados por el personal del equipo de Salud Mental y Adicciones del municipio, más que nada para corroborar que se hayan cumplido los requisitos y finalmente, se destinará presupuesto municipal a su concreción".

"Las propuestas deberán estar enmarcadas en criterios que se han ido abordando en el primer y segundo encuentro", apuntó la funcionaria.

Asimismo, puntualizó que "serán 4 proyectos los que se elijan. Se destinan 2 millones de pesos, que se van a distribuir entre los proyectos seleccionados. No tenemos fecha definida aún, pero la idea es que pronto se presenten los proyectos y podamos ir conociendo las alternativas que las instituciones nos aporten".

