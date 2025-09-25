Municipio destinará $2.000.000 a proyectos para cuidar la salud mental y prevenir consumos problemáticos

Una crespense asume la dirección del Registro de la Propiedad Inmueble
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.Crespo25 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En este 2025, nuevamente se puso en práctica en la ciudad, capacitaciones tendientes a sensibilizar en problemáticas de salud mental y consumo problemático, apuntando el aprendizaje a desarrollar aptitudes y actitudes de prevención. Ello permite una detección temprana y facilita un abordaje en instancias previas a estados de crisis.
Como innovación al ciclo de charlas brindadas, el Departamento Ejecutivo Municipal decidió destinar dinero a alternativas de acciones sociales, que los propios partícipes produzcan, en beneficio de sectores focalizados ó la sociedad en su conjunto.
Al respecto, la directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, confirmó a Estación Plus Crespo: "El objetivo final de los talleres de preventores comunitarios que estamos llevando adelante, es que las distintas organizaciones de la ciudad que participan, puedan generar un proyecto con posibilidades de ser financiado. Los trabajos que se presenten en ese sentido, serán evaluados por el personal del equipo de Salud Mental y Adicciones del municipio, más que nada para corroborar que se hayan cumplido los requisitos y finalmente, se destinará presupuesto municipal a su concreción".
"Las propuestas deberán estar enmarcadas en criterios que se han ido abordando en el primer y segundo encuentro", apuntó la funcionaria.
Asimismo, puntualizó que "serán 4 proyectos los que se elijan. Se destinan 2 millones de pesos, que se van a distribuir entre los proyectos seleccionados. No tenemos fecha definida aún, pero la idea es que pronto se presenten los proyectos y podamos ir conociendo las alternativas que las instituciones nos aporten".
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo anunció que el Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 29 de septiembre, mientras que el sábado 27 se realizará una peña-baile en el salón de la iglesia San José, con comidas y espectáculos musicales para los trabajadores y sus familias.
Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
Las parroquias San José y Nuestra Señora del Rosario informaron los montos reunidos en la colecta nacional 2025, que será destinada a asistir a comunidades y diócesis con mayores necesidades en todo el país.
La Parroquia San José de Crespo anunció la realización de un encuentro con la Palabra y la comunidad, que tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre a las 20:00, en la capilla San Miguel.
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Dianela Tibaldo, junto a la santafesina Cintia Gregoret, logró el subcampeonato argentino en la Gold Race, una exigente competencia de 120 km en La Falda, Córdoba.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.
Se sospecha que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez habrían sido asesinadas por una banda de narcotraficantes.