Con música y encuentro familiar, mercantiles de Crespo celebran su día este fin de semana

Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.
A pocos días de conmemorarse el Día del Empleado de Comercio, la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo anunció las actividades previstas para celebrar la fecha. El secretario general del Sindicato, Carlos Pfeiffer, explicó en diálogo con Estación Plus Crespo que este año el feriado nacional establecido por ley para el 26 de septiembre se trasladará al lunes 29, en acuerdo entre la federación del sector y las cámaras empresarias.
“Solicitamos a los empleadores locales que mantengan sus puertas cerradas, para que los trabajadores puedan disfrutar de su día”, señaló Pfeiffer, y recordó que en Entre Ríos la fecha coincidirá además con el feriado provincial por San Miguel, lo que permitirá a los mercantiles entrerrianos celebrar ambas conmemoraciones en una misma jornada.
Como parte de los festejos, la institución organizó una peña-baile para el sábado 27 de septiembre, destinada a empleados de comercio y sus familias. La actividad comenzará a las 21:00 en el salón de la iglesia San José, dado que, por razones climáticas, se decidió trasladar el evento del polideportivo al espacio cubierto.
El encuentro incluirá una cena en viandas con empanadas, choripanes y papas fritas, y contará con la actuación de Juan Manuel Bilat, reconocido acordeonista entrerriano acompañado de parejas de baile que se han presentado en escenarios de Cosquín. Luego, el baile estará a cargo de Gerardo Farías y la Sonora, agrupación de Paraná con una extensa trayectoria.
Las tarjetas estarán a la venta hasta el jueves 25 de septiembre al mediodía, con un costo de 10.000 pesos. Los menores de seis años no abonarán entrada. “Queremos ofrecer un momento de encuentro y distracción para las familias mercantiles, en un contexto nacional difícil que a todos nos golpea”, subrayó Pfeiffer.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
Las parroquias San José y Nuestra Señora del Rosario informaron los montos reunidos en la colecta nacional 2025, que será destinada a asistir a comunidades y diócesis con mayores necesidades en todo el país.
La Parroquia San José de Crespo anunció la realización de un encuentro con la Palabra y la comunidad, que tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre a las 20:00, en la capilla San Miguel.
El candidato justicialista a diputado nacional por "Fuerza Entre Ríos", Guillermo Mitchel, cuestionó las medidas económicas del oficialismo, que "atentan y destruyen las producciones entrerrianas". Afirmó que "la elección está polarizada".
Este miércoles a las 20:00, será abordado un variado temario. Los proyectos fueron analizados en comisión.
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.
La víctima tenía 45 años. Se disponía a pintar. En la misma situación, un compañero alcanzó a salvar su vida.
