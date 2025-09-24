Con música y encuentro familiar, mercantiles de Crespo celebran su día este fin de semana

A pocos días de conmemorarse el Día del Empleado de Comercio, la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo anunció las actividades previstas para celebrar la fecha. El secretario general del Sindicato, Carlos Pfeiffer, explicó en diálogo con Estación Plus Crespo que este año el feriado nacional establecido por ley para el 26 de septiembre se trasladará al lunes 29, en acuerdo entre la federación del sector y las cámaras empresarias.

“Solicitamos a los empleadores locales que mantengan sus puertas cerradas, para que los trabajadores puedan disfrutar de su día”, señaló Pfeiffer, y recordó que en Entre Ríos la fecha coincidirá además con el feriado provincial por San Miguel, lo que permitirá a los mercantiles entrerrianos celebrar ambas conmemoraciones en una misma jornada.

Como parte de los festejos, la institución organizó una peña-baile para el sábado 27 de septiembre, destinada a empleados de comercio y sus familias. La actividad comenzará a las 21:00 en el salón de la iglesia San José, dado que, por razones climáticas, se decidió trasladar el evento del polideportivo al espacio cubierto.

El encuentro incluirá una cena en viandas con empanadas, choripanes y papas fritas, y contará con la actuación de Juan Manuel Bilat, reconocido acordeonista entrerriano acompañado de parejas de baile que se han presentado en escenarios de Cosquín. Luego, el baile estará a cargo de Gerardo Farías y la Sonora, agrupación de Paraná con una extensa trayectoria.

Las tarjetas estarán a la venta hasta el jueves 25 de septiembre al mediodía, con un costo de 10.000 pesos. Los menores de seis años no abonarán entrada. “Queremos ofrecer un momento de encuentro y distracción para las familias mercantiles, en un contexto nacional difícil que a todos nos golpea”, subrayó Pfeiffer.