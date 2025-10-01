Plus en Vivo

“Amigos del Bar” organiza la 1ª Peña Folklórica Música de la Tierra

El grupo musical “Amigos del Bar” anunció la realización de su primera peña folklórica, que llevará por nombre Música de la Tierra, el próximo sábado 4 de octubre en Crespo. El encuentro tendrá lugar en el Salón del Sindicato Municipal, ubicado en Moreno y Dr. Soñez, desde las 21:00.

Crespo01 de octubre de 2025
peña amigos del bar

En diálogo con Estación Plus Crespo, Ariel Brambilla y Laureano Ábrego contaron que la iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro cultural que pueda repetirse en el futuro:

“La peña va a ser la primera peña que, bueno, le pusimos un nombre, le pusimos ‘Música de la Tierra’, porque pensamos que puede llegar a ser al futuro seguir siendo la misma peña, esa es la idea nuestra”, expresaron los organizadores.

Artistas invitados

La velada contará con la participación de agrupaciones locales y regionales. Entre ellas:

Runa Kuyay, grupo juvenil de Crespo.

Dúo Sentidos, integrado por Orlando Dabin y Erika.

Generación Folklore, conformado por niños y adolescentes, entre ellos Máximo —hijo de Ariel Brambilla— en bandoneón.

Grupo Timbúes, con integrantes de Puiggari, Racedo y Crespo.

“Van a estar varios amigos que nos acompañarán a tocar en la noche. Son grupos con los que compartimos escenarios y que también representan el semillero del folklore en nuestra zona”, destacó Brambilla.

Entrada y servicio de cantina

Los organizadores remarcaron que el encuentro comenzará puntualmente a las 21:00, con la idea de finalizar entre la 1 y las 2 de la mañana. “Queremos respetar los tiempos de la gente, que ya a esa hora suele estar volviendo a sus casas”, apuntó Ábrego.

La cantina tendrá un estilo bien tradicional: empanadas, choripán y torta frita, tal como se acostumbraba en las peñas de antaño.

Debido a que la capacidad del salón es limitada —150 personas— las entradas se venden de forma anticipada a un valor de 6.000 pesos, a través de los propios integrantes del grupo. Para consultas se dispuso el número 343 419 2225.

“Creemos que es un precio módico y lo importante es que la gente pueda acompañar. Nuestra idea es que este ciclo tenga continuidad en Crespo”, concluyeron.

