“Amigos del Bar” organiza la 1ª Peña Folklórica Música de la Tierra

En diálogo con Estación Plus Crespo, Ariel Brambilla y Laureano Ábrego contaron que la iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro cultural que pueda repetirse en el futuro:

“La peña va a ser la primera peña que, bueno, le pusimos un nombre, le pusimos ‘Música de la Tierra’, porque pensamos que puede llegar a ser al futuro seguir siendo la misma peña, esa es la idea nuestra”, expresaron los organizadores.

Artistas invitados

La velada contará con la participación de agrupaciones locales y regionales. Entre ellas:

Runa Kuyay, grupo juvenil de Crespo.

Dúo Sentidos, integrado por Orlando Dabin y Erika.

Generación Folklore, conformado por niños y adolescentes, entre ellos Máximo —hijo de Ariel Brambilla— en bandoneón.

Grupo Timbúes, con integrantes de Puiggari, Racedo y Crespo.

“Van a estar varios amigos que nos acompañarán a tocar en la noche. Son grupos con los que compartimos escenarios y que también representan el semillero del folklore en nuestra zona”, destacó Brambilla.

Entrada y servicio de cantina

Los organizadores remarcaron que el encuentro comenzará puntualmente a las 21:00, con la idea de finalizar entre la 1 y las 2 de la mañana. “Queremos respetar los tiempos de la gente, que ya a esa hora suele estar volviendo a sus casas”, apuntó Ábrego.

La cantina tendrá un estilo bien tradicional: empanadas, choripán y torta frita, tal como se acostumbraba en las peñas de antaño.

Debido a que la capacidad del salón es limitada —150 personas— las entradas se venden de forma anticipada a un valor de 6.000 pesos, a través de los propios integrantes del grupo. Para consultas se dispuso el número 343 419 2225.

“Creemos que es un precio módico y lo importante es que la gente pueda acompañar. Nuestra idea es que este ciclo tenga continuidad en Crespo”, concluyeron.