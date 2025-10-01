“Amigos del Bar” organiza la 1ª Peña Folklórica Música de la Tierra

Despiste y vuelco en la rotonda de Crespo
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
El grupo musical “Amigos del Bar” anunció la realización de su primera peña folklórica, que llevará por nombre Música de la Tierra, el próximo sábado 4 de octubre en Crespo. El encuentro tendrá lugar en el Salón del Sindicato Municipal, ubicado en Moreno y Dr. Soñez, desde las 21:00.Crespo01 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En diálogo con Estación Plus Crespo, Ariel Brambilla y Laureano Ábrego contaron que la iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro cultural que pueda repetirse en el futuro:
“La peña va a ser la primera peña que, bueno, le pusimos un nombre, le pusimos ‘Música de la Tierra’, porque pensamos que puede llegar a ser al futuro seguir siendo la misma peña, esa es la idea nuestra”, expresaron los organizadores.
La velada contará con la participación de agrupaciones locales y regionales. Entre ellas:
Runa Kuyay, grupo juvenil de Crespo.
Dúo Sentidos, integrado por Orlando Dabin y Erika.
Generación Folklore, conformado por niños y adolescentes, entre ellos Máximo —hijo de Ariel Brambilla— en bandoneón.
Grupo Timbúes, con integrantes de Puiggari, Racedo y Crespo.
“Van a estar varios amigos que nos acompañarán a tocar en la noche. Son grupos con los que compartimos escenarios y que también representan el semillero del folklore en nuestra zona”, destacó Brambilla.
Los organizadores remarcaron que el encuentro comenzará puntualmente a las 21:00, con la idea de finalizar entre la 1 y las 2 de la mañana. “Queremos respetar los tiempos de la gente, que ya a esa hora suele estar volviendo a sus casas”, apuntó Ábrego.
La cantina tendrá un estilo bien tradicional: empanadas, choripán y torta frita, tal como se acostumbraba en las peñas de antaño.
Debido a que la capacidad del salón es limitada —150 personas— las entradas se venden de forma anticipada a un valor de 6.000 pesos, a través de los propios integrantes del grupo. Para consultas se dispuso el número 343 419 2225.
“Creemos que es un precio módico y lo importante es que la gente pueda acompañar. Nuestra idea es que este ciclo tenga continuidad en Crespo”, concluyeron.
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
El reciente encuentro distrital de mujeres de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se transformó en una verdadera fiesta de espiritualidad y comunidad. Más de seiscientas personas, entre mujeres y varones de distintas edades, se dieron cita para compartir una jornada marcada por la reflexión, la música y el mensaje central del lema “Renacer”.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Este lunes 29 de septiembre se está conmemorando en Entre Ríos el día de San Miguel Arcángel y, a nivel nacional, el Día del Empleado de Comercio. No hay clases ni atención en bancos y oficinas públicas, mientras que el comercio local funciona de manera parcial.
Se firmaron los convenios que impulsan las transferencias bancarias. Marcelo Cerutti destacó la particularidad de "garantía solidaria" que tiene el programa y el "alto nivel de cumplimiento en la devolución" que tuvieron beneficiarios anteriores.
La parroquia Nuestra Señora del Rosario inicia este domingo 28 de septiembre la novena preparatoria de la fiesta patronal de Crespo, con múltiples actividades religiosas, culturales y comunitarias, que culminarán el martes 7 de octubre con la misa central y procesión en honor a la patrona de la ciudad.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Carolina Huck relató lo ocurrido el día del ataque y confirmó las discusiones previas por temas económicos y familiares. Encarará un proceso de rehabilitación ante la parálisis en sus piernas.