Peregrinación de los Pueblos: habrá un cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizoEntre Ríos03 de octubre de 2025
Se aplicarán los beneficios de la ley 26.509 para los productores damnificados.
Los días 17 y 18 de octubre se realizará la 43ª edición de la popular muestra de fe. Fieles unen Hasenkamp y el Santuario La Loma. Se conocieron detalles y algunos cambios.Entre Ríos04 de octubre de 2025
Los días 17 y 18 de octubre se llevará a cabo la 43ª Peregrinación de los Pueblos, la tradicional caminata de fe que une la ermita de Hasenkamp con el Santuario La Loma de Paraná, recorriendo 90 kilómetros. Este año, el lema será: “Junto a María, Peregrinos de la Esperanza”, en sintonía con el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco y con motivo de los 50 años de la bendición del Santuario de La Loma, celebrada el 31 de mayo de 1975.
El cura párroco Daniel Ponce destacó la importancia de la convocatoria: “Tenemos muchas expectativas de ponernos en camino desde la ermita de Hasenkamp hacia el Santuario La Loma en Paraná, en este tiempo de jubileo”.
Según el párroco, en la edición pasada “salieron 20 mil personas desde Hasenkamp y al llegar a Paraná ya eran 45 mil peregrinos, porque se suman en Cerrito, El Palenque y desde Sauce Montrull en adelante”.
Este año habrá una modificación en el ingreso a Paraná debido a obras en la zona del Parque Industrial. “La peregrinación no pasará por Miguel David a esa altura; en su lugar, se ingresará por avenida Almafuerte, Caputto y se retomará por Miguel David”, explicó.
La 43ª edición se espera con gran entusiasmo, en un contexto especial de aniversarios y con la certeza de que miles de entrerrianos volverán a renovar su fe en el camino hacia La Loma, consignó El Once.
Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini arribaron este miércoles a la ciudad de Desaguadero, a través de la frontera con Bolivia.
"La única solución que se les ocurrió a los senadores y a los diputados, fue reducir el derecho de participación ciudadana", disparó el destacado abogado penalista. Con la nueva ley, muchos tipos de delitos volverán al juzgamiento exclusivamente técnico.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los vencimientos que operan durante octubre de 2025.
Alejo Warles, el joven de Paraná que pasó de estar en un calabozo por piratería a ser CM de 9z Globant, uno de los equipos de eSports más grandes de la región.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
Una de las unidades llevaba enganchado un acoplado de dos ejes. Circulaban en igual sentido.
Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.
La Asociación Civil Crespo, Capital de la Avicultura, prepara una agenda de actividades para conmemorar la fecha que resalta la importancia productiva, económica y nutricional del huevo.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.