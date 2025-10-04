Peregrinación de los Pueblos: habrá un cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Los días 17 y 18 de octubre se llevará a cabo la 43ª Peregrinación de los Pueblos, la tradicional caminata de fe que une la ermita de Hasenkamp con el Santuario La Loma de Paraná, recorriendo 90 kilómetros. Este año, el lema será: “Junto a María, Peregrinos de la Esperanza”, en sintonía con el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco y con motivo de los 50 años de la bendición del Santuario de La Loma, celebrada el 31 de mayo de 1975.

El cura párroco Daniel Ponce destacó la importancia de la convocatoria: “Tenemos muchas expectativas de ponernos en camino desde la ermita de Hasenkamp hacia el Santuario La Loma en Paraná, en este tiempo de jubileo”.

Participación y cambios en el recorrido

Según el párroco, en la edición pasada “salieron 20 mil personas desde Hasenkamp y al llegar a Paraná ya eran 45 mil peregrinos, porque se suman en Cerrito, El Palenque y desde Sauce Montrull en adelante”.

Este año habrá una modificación en el ingreso a Paraná debido a obras en la zona del Parque Industrial. “La peregrinación no pasará por Miguel David a esa altura; en su lugar, se ingresará por avenida Almafuerte, Caputto y se retomará por Miguel David”, explicó.

La 43ª edición se espera con gran entusiasmo, en un contexto especial de aniversarios y con la certeza de que miles de entrerrianos volverán a renovar su fe en el camino hacia La Loma, consignó El Once.