La emotiva tarde de Nacho Russo: llanto antes del partido, gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Comienzan los cruces de Play Off del fútbol de Paraná Campaña
Las tres categorías mayores darán inicio a los cruces de octavos de final este domingo 12 de octubre. ¿Cómo se juegan las próximas etapas del campeonato?
Pese a la muerte de su padre, el delantero de Tigre eligió jugar y tras un emotivo momento durante el minuto de silencio logro anotar su apellido en la columna goleadora.Deportes10 de octubre de 2025
La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino y su propio hijo Nacho optó por rendirle tributo participando de la visita de Tigre a Newell's, un duelo con la emoción a flor de piel donde logró dedicarle su gol en el Coloso Marcelo Bielsa.
El duelo en el Parque de la Independencia antes de su pitazo inicial tuvo un minuto de silencio en tributo al DT del Xeneize, donde a pesar de su fuerte vinculación con Rosario Central se vivió con gran respeto y con su retoño como protagonista, evidentemente conmocionado al despedirse de su padre solo horas atrás y sumarse a último momento a la delegación del Matador para el duelo.
Con veintidos minutos en el reloj de juego, el delantero hizo una gran demostración de su olfato goleador y apareció solo en el área para empujar la pelotay romper las tablas. Inmediatamente, el ex-Instituto rompió en llanto mientras sus compañeros le abrazaban.
Antes de volver a su mitad del campo de juego para la reanudación de las acciones, el delantero de 24 años levantó su camiseta y mostró su tatuaje en homenaje a su padre: "Todo se cura con amor", una de las frases celebres del mítico DT.
Las tres categorías mayores darán inicio a los cruces de octavos de final este domingo 12 de octubre. ¿Cómo se juegan las próximas etapas del campeonato?
El histórico entrenador de Boca había sido internado en su domicilio con pronóstico reservado.
Argentina goleó por 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, en donde se medirá ante México.
En la noche de este martes San Rafael goleó a Belgrano 5-1 en el partido pendiente por la 6° fecha de la Liga Paranaense.
El conjunto “Cervecero” se quedó con el triunfo frente a Sarmiento por la 9° fecha del certamen femenino.
Durante el día sábado se disputó la anteúltima fecha de la fase de grupos en el Fútbol Chacarero con varios clásicos disputados.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.