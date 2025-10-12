Fue dada de alta la ciclista partícipe de colisión en Aldea Brasilera

En la tarde del sábado, personal de Comisaría Aldea Brasilera fueron alertados de un siniestro vial, en la intersección de calles Alvear y Lavalle.

Constituidos en el lugar, pudieron establecer que había impactado un automóvil Peugeot, conducido por una mujer de 33 años; y una bicicleta rodado 26, al mando de una mujer de 38 años, precisaron a Estación Plus Crespo.

La ciclista fue asistida por Bomberos Voluntarios de Brasilera, y la trasladada para su atención al Hospital San Martín de Paraná. En ese nosocomio, establecieron que no presentaba lesiones de gravedad, aunque recibió curaciones.

Se confirmó que recuperó el estado ambulatorio, tras recibir el alta médica.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes.