Fue dada de alta la ciclista partícipe de colisión en Aldea Brasilera

Conducía con 1.88 de alcohol cuando chocó dos motopatrullas
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.
Había sido derivada al Hospital San Martín de Paraná.
En la tarde del sábado, personal de Comisaría Aldea Brasilera fueron alertados de un siniestro vial, en la intersección de calles Alvear y Lavalle.
Constituidos en el lugar, pudieron establecer que había impactado un automóvil Peugeot, conducido por una mujer de 33 años; y una bicicleta rodado 26, al mando de una mujer de 38 años, precisaron a Estación Plus Crespo.
La ciclista fue asistida por Bomberos Voluntarios de Brasilera, y la trasladada para su atención al Hospital San Martín de Paraná. En ese nosocomio, establecieron que no presentaba lesiones de gravedad, aunque recibió curaciones.
Se confirmó que recuperó el estado ambulatorio, tras recibir el alta médica.
Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes.
Una inmensa extensión es rastrillada a la vera del camino, que se presume recorrió el Toyota Corolla, al menos en ese departamento.
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".