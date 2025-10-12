Conducía con 1.88 de alcohol cuando chocó dos motopatrullas

Búsqueda de Palacio: desplegan canes, drones y efectivos en San Salvador
Una inmensa extensión es rastrillada a la vera del camino, que se presume recorrió el Toyota Corolla, al menos en ese departamento.
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.Policiales/Judiciales12 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada del sábado, mientras la policía desarrollaba un punto de inspección en calles 25 de Mayo y 3 de Febrero, se produjo un siniestro que podría haber sido grave para la humanidad de los funcionarios, además de los daños materiales.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que un automóvil Ford Fiesta, al mando de una mujer de 29 años, colisionó dos motocicletas policiales que se encontraban estacionadas formando parte del operativo apostado, junto al personal. Hubo daños en ambas motopatrullas.
Pudiendo sospecharse que la conductora presentaba una ingesta alcohólica, se le practicó el test correspondiente, que lo confirmó: 1.88 gr/lt en sangre.
Ante ello, uniformados procedieron a la confección de una multa, y posterior entrega del rodado a un familiar habilitado para conducir.
Además, se encaminaron los trámites necesarios para la reparación de los daños ocasionados.
Había sido derivada al Hospital San Martín de Paraná.
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".