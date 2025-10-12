Plus en Vivo

Conducía con 1.88 de alcohol cuando chocó dos motopatrullas

Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.

Policiales/Judiciales12 de octubre de 2025
20251012_232359

En la madrugada del sábado, mientras la policía desarrollaba un punto de inspección en calles 25 de Mayo y 3 de Febrero, se produjo un siniestro que podría haber sido grave para la humanidad de los funcionarios, además de los daños materiales.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que un automóvil Ford Fiesta, al mando de una mujer de 29 años, colisionó dos motocicletas policiales que se encontraban estacionadas formando parte del operativo apostado, junto al personal. Hubo daños en ambas motopatrullas.

Pudiendo sospecharse que la conductora presentaba una ingesta alcohólica, se le practicó el test correspondiente, que lo confirmó: 1.88 gr/lt en sangre.

Ante ello, uniformados procedieron a la confección de una multa, y posterior entrega del rodado a un familiar habilitado para conducir.

Además, se encaminaron los trámites necesarios para la reparación de los daños ocasionados.

