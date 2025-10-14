Trasladan a Laurta a Córdoba y revelan con quién quedaría su hijo

Amplia búsqueda de "peligroso prófugo" en Victoria
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
El niño ya no está en Entre Ríos y el femicida aguarda una comisión especial que lo llevará ante la Justicia cordobesa.Policiales/Judiciales14 de octubre de 2025
Pablo Laurta será trasladado este martes desde Gualeguaychú hacia Córdoba. El doble femicida será alojado en la cárcel de Bower, para quedar a disposición de la Justicia por el doble crimen de Villa Serrana, el secuestro de su hijo y también su participación en la desaparición y posible asesinato de Martín Palacios, el chofer con el que tuvo contacto en Entre Ríos.
Según informó a Ahora, aún se analiza quién quedará a cargo del niño. Hay una tía que vive en Chile, una tía abuela en Buenos Aires y otra familiar en Jujuy. El niño tiene apego con referentes escolares y se hará una evaluación de toda la situación para que quede al resguardo de una familia que pueda contenerlo.
Un cuerpo fue hallado este martes en el departamento Concordia. Los restos fueron localizados en la zona de Estación Yerúa e investigan si se trata de Martín Palacios, el chofer de transporte privado que había sido contratado por Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba y detenido en Gualeguaychú el domingo.
El conductor es oriundo de Buenos Aires, tiene familia en Concordia y trabaja con su propio coche, un Toyota Corolla blanco con techo negro que apareció quemado. Según reconstruyeron los investigadores, la noche del 8 de octubre avisó que tenía un “traslado ejecutivo” y partió hacia Córdoba.
Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.
La fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de Martín Palacios, Daniela Montangie, habló con Canal 9 Litoral sobre el caso: “Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacios”, aseguró la fiscal a cargo del caso.
En ese sentido, Montangie señaló: “No podemos certificar que sea la persona buscada, Martín Palacios, pero tenemos evidencias por la zona”.
La fiscal calificó como “avanzada” a la investigación, y reveló detalles sobre la desaparición de Palacios, oriundo de Buenos Aires, quien había quedado en levantar a un pasajero en Concordia. Este pasajero, un uruguayo conocido como “Pablo”, fue la última persona con la que Palacios tuvo contacto antes de que su señal se perdiera.
Así lo expresó el ministro de Seguridad y Justicia, que junto al Jefe de Policía, viajaron a la zona del terrible hallazgo, cercano a un balneario.
Estrella, madre de Pablo Laurta, el hombre que asesinó a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, rompió el silencio desde Uruguay. Aseguró que su hijo fue criado “rodeado de mujeres”, que había pedido asistencia psiquiátrica para él y reclamó que se le imponga “cadena perpetua”.
El STJ confirmó la sentencia que impuso a un padre extender la cuota alimentaria a su hijo que estudia y no puede trabajar por la carga horaria universitaria.
Un gabinete especializado completo de Policía Científica viaja hacia una zona rural, para determinar si el occiso se corresponde al chófer de viajes ejecutivos buscado.
Un joven motociclista perdió la vida en un grave accidente ocurrido en la noche de este domingo, en la intersección de calles Labalta y Santa Teresita de Concepción del Uruguay.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Se presume que se trata del arma homicida, con la que habría asesinado a su ex pareja y ex suegra. También una pista trascendente para la búsqueda de Palacio.
