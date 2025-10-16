Embarcaciones civiles atacaron a tiros a policías entrerrianos

Un violento episodio se registró cerca del mediodía de este jueves, en una desembocadura del Paraná. Efectivos de la Comisaría de Islas que realizaban operativos de control, fueron atacados a tiros por dos embarcaciones civiles que intentaban llegar a una isla.

Se produjo un intercambio de disparos entre los ocupantes de las lanchas y el personal policial. No hay funcionarios heridos, aunque varios impactos de bala alcanzaron unidades y equipos oficiales, consignó Caminando Caminos.

Equipos especializados desde Paraná, además de Prefectura Naval, continúan con la búsqueda de las embarcaciones fugitivas, en las que se cree viajaban entre cinco y seis personas, presuntamente provenientes de Rosario, que se internaron en una zona de ríos, arroyos y grietas. Asimismo, se conoció que un helicóptero sobrevuela la región.