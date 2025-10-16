Cómo se desató el ataque armado a los brigadistas de Islas y hacia dónde se fugaron los sospechosos

La zona ribereña de Villa Constitución, concentra desde hace un tiempo hechos delictivos que se encuentran en plena investigación, pudo confirmar Estación Plus Crespo. Un canal conducente hacia ese territorio costero, es el río Paraná Pavón, un curso fluvial que forma parte del tramo medio del Delta, en el sur entrerriano, con cerca de 120 kilómetros de extensión. Una buena parte, es custodiada por una dependencia policial entrerriana, dependiente de la Dirección General de Prevención Delitos Rurales.

En horas del mediodía de este jueves, brigadistas recibieron un alerta de embarcaciones civiles con dirección de desplazamiento por ese brazo del río y con características similares a las de aquellas movilidades náuticas individualizadas como partícipes de los referidos hechos investigados. Con premura la policía de Comisaría 3ra. de la Sección Islas, salió a su encuentro, para proceder a una correcta identificación de quienes navegaban, confirmaron a este medio.

Visualizaron dos lanchas, con un grupo de personas a bordo cada una, algunos encapuchados. Sin embargo, al advertir la presencia de los móviles náuticos de la Brigada de Entre Ríos, una de ellas abrió fuego atacando a los uniformados -mayormente con carabinas-. Esa acción de tener que repeler el tiroteo del que estaban siendo blanco, sirvió de escudo para que la otra lancha sospechada huyera a velocidad, en dirección hacia Las Maravillas, conoció Estación Plus Crespo.

Fuentes de la investigación afirman que el enfrentamiento habría durado varios minutos. Es precisamente el tipo de arma con que los sospechosos arremetieron, que torna posible esta circunstancia. La carabina es de carga automática y su disparo es semiautomático -ó con una modificación convertida en automática, mayormente en el mundo de la delincuencia-.

Supo Estación Plus Crespo que ese grupo de tiradores continuó disparando desde suelo firme, para impedir que pudieran buscar darle alcance a la embarcación que presumiblemente tuvo destino Rosario, hacia donde se dirigieron los sobrevuelos posteriores de búsqueda.

Por el momento, se practican pericias científicas.