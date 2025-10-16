Cómo se desató el ataque armado a los brigadistas de Islas y hacia dónde se fugaron los sospechosos

Embarcaciones civiles atacaron a tiros a policías entrerrianosPoliciales/Judiciales16 de octubre de 2025
Se presume que los individuos intentaban llegar a una isla, cuando se vieron sorprendidos por brigadistas.
Dos lanchas se vieron sorprendidas y abrieron fuego contra los efectivos, en las aguas del Paraná Pavón. Un móvil policial náutico tiene 15 impactos.Policiales/Judiciales16 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
La zona ribereña de Villa Constitución, concentra desde hace un tiempo hechos delictivos que se encuentran en plena investigación, pudo confirmar Estación Plus Crespo. Un canal conducente hacia ese territorio costero, es el río Paraná Pavón, un curso fluvial que forma parte del tramo medio del Delta, en el sur entrerriano, con cerca de 120 kilómetros de extensión. Una buena parte, es custodiada por una dependencia policial entrerriana, dependiente de la Dirección General de Prevención Delitos Rurales.
En horas del mediodía de este jueves, brigadistas recibieron un alerta de embarcaciones civiles con dirección de desplazamiento por ese brazo del río y con características similares a las de aquellas movilidades náuticas individualizadas como partícipes de los referidos hechos investigados. Con premura la policía de Comisaría 3ra. de la Sección Islas, salió a su encuentro, para proceder a una correcta identificación de quienes navegaban, confirmaron a este medio.
Visualizaron dos lanchas, con un grupo de personas a bordo cada una, algunos encapuchados. Sin embargo, al advertir la presencia de los móviles náuticos de la Brigada de Entre Ríos, una de ellas abrió fuego atacando a los uniformados -mayormente con carabinas-. Esa acción de tener que repeler el tiroteo del que estaban siendo blanco, sirvió de escudo para que la otra lancha sospechada huyera a velocidad, en dirección hacia Las Maravillas, conoció Estación Plus Crespo.
Fuentes de la investigación afirman que el enfrentamiento habría durado varios minutos. Es precisamente el tipo de arma con que los sospechosos arremetieron, que torna posible esta circunstancia. La carabina es de carga automática y su disparo es semiautomático -ó con una modificación convertida en automática, mayormente en el mundo de la delincuencia-.
Supo Estación Plus Crespo que ese grupo de tiradores continuó disparando desde suelo firme, para impedir que pudieran buscar darle alcance a la embarcación que presumiblemente tuvo destino Rosario, hacia donde se dirigieron los sobrevuelos posteriores de búsqueda.
Por el momento, se practican pericias científicas.
Una persona sospechada de participación en el hecho, fue demorado y trasladado a la Jefatura Departamental, para su identificación ligada al expediente.
Lo determinó la Fiscal Daniela Montangie de Concordia. Durante dicho plazo, la justicia aguardará que se anexen al expediente los múltiples informes y pericias que conforman el marco probatorio contra el acusado.
