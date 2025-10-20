Plus en Vivo

Intentó rescindir un contrato de alquiler y el inquilino la amenazó con un arma

El grave hecho ocurrió en la localidad Chajarí. La situación derivó en una intervención policial que finalizó con el allanamiento de una vivienda y el secuestro de varias armas.

Policiales/Judiciales20 de octubre de 2025
policia patrullero

Allanamiento por amenazas. Según se informó, el hecho fue denunciado formalmente por la víctima, quien manifestó haber sido amenazada con un arma de fuego por parte del ocupante de un inmueble que tenía alquilado.

El conflicto se habría originado cuando la propietaria intentó dar por finalizado el contrato de locación, momento en que el inquilino reaccionó de manera violenta.

A partir de la denuncia y con las pruebas recabadas, la Fiscalía interviniente dispuso la realización de un allanamiento en la propiedad señalada, ubicada sobre avenida 9 de Julio, en la ciudad de Chajarí. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección Judiciales, con la colaboración de Policía Científica, la Guardia Especial y la Brigada de Investigaciones.

Durante la diligencia judicial, los uniformados secuestraron una pistola, una escopeta, un arma de aire comprimido y varias municiones de distintos calibres, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis y peritaje.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía en turno, mientras se aguardan los resultados de las pericias que podrían determinar la tenencia o portación irregular de las armas secuestradas, así como las eventuales responsabilidades penales del denunciado.

