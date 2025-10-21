Un nuevo estudio sobre hábitos y estilos de vida reveló que solo 2 de cada 10 argentinos cumplen con la actividad física recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de 7 horas por noche.

El informe “Salud argentina: hábitos y estilos de vida” se basa en una encuesta representativa de 1.050 personas residentes en siete ciudades del país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Corrientes, San Miguel de Tucumán y Comodoro Rivadavia.

La investigación fue llevada a cabo por la Dra. Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21 y revela disparidades en los hábitos de salud de la población argentina: las mujeres muestran mayores prácticas preventivas que los varones, los jóvenes son quienes menos se cuidan y la educación aparece como el principal factor transversal de protección.

Los principales hallazgos del informe

Actividad física: el 78,8% de la población no alcanza los 150 minutos semanales recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Alimentación: apenas el 26,8% consume frutas y verduras a diario, porcentaje que asciende al 33,9% en adultos mayores (60-65 años) pero desciende al 16,2% entre los jóvenes (18-29 años).

Descanso: más de la mitad de los encuestados (51,2%) duerme menos de 7 horas por noche, con mayor afectación en los grupos de 40 a 49 años (43,5%). Además, un 66,2% declara tener dificultades para conciliar un descanso reparador.

Uso de pantallas y redes sociales: casi 6 de cada 10 personas pasan más de dos horas diarias frente a pantallas con fines recreativos. El uso intensivo se incrementa entre los jóvenes: 75% de quienes tienen entre 18 y 29 años excede este tiempo, y más de la mitad permanece en redes sociales más de dos horas al día.

Prevención médica: el 75,5% de la población realiza controles preventivos, aunque con diferencias etarias: solo el 35% de los jóvenes se controla regularmente, frente a más del 55% en mayores de 50 años.

Apoyo social: seis de cada diez encuestados perciben un acompañamiento constante en su entorno, factor clave frente a la vulnerabilidad emocional y psicosocial.

El estudio revela diferencias significativas en los resultados comparados por género: mientras el 84% de las mujeres realiza chequeos preventivos, en los varones la cifra cae al 66,3%.

Además, el 33,3% de las mujeres consume frutas y verduras diariamente, frente al 20,1% de los hombres y, con respecto a los hábitos de sueño, el 51,9% de las mujeres logra dormir al menos 7 horas por noche, frente al 45,2% de los varones. Estos datos evidencian que, en términos de autocuidado, las mujeres muestran mayor adhesión a prácticas protectoras de salud que los hombres.

Con respecto a la segmentación por edad, se identifica a los jóvenes (18-29 años) como el grupo más vulnerable: solo el 15,3% cumple con la recomendación de actividad física semanal, apenas el 16,2% consume frutas y verduras diariamente y el 31% no realiza nunca o casi nunca chequeos médicos preventivos.

En contraste, los adultos mayores (50-65 años) presentan mejores indicadores de prevención y alimentación, aunque con mayor afectación en la calidad del sueño y la exposición a enfermedades crónicas.

Además, el informe confirma que el nivel educativo funciona como un determinante clave en la adopción de hábitos saludables, a mayor formación académica, mayor cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, mayor consumo de frutas y verduras, mejor descanso y mayor frecuencia de controles médicos preventivos.