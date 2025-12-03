El Siempre Sale dejó 30 ganadores de más de $9 millones cada uno: tres son entrerrianos

Día de la Discapacidad: eliminar prejuicios y derribar estereotiposInformación General03 de diciembre de 2025
Escuchar a las personas con discapacidad es fundamental para entender qué barreras enfrentan y qué cambios son necesarios.
Treinta apostadores resultaron favorecidos en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, correspondiente al sorteo de este miércoles 3 de diciembre. Según informó la Lotería de Santa Fe, cada uno de ellos cobrará un premio superior a los $9 millones. Entre los ganadores, tres realizaron sus apuestas en la provincia de Entre Ríos.Información General03 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En esta edición no se registraron aciertos perfectos en ninguna de las modalidades principales del Quini 6, por lo que los pozos quedaron vacantes.
Tradicional: 22-34-06-37-21-42. Vacante $2.333.167.263.
La Segunda: 03-02-19-38-12-27. Vacante $3.725.991.707.
La Revancha: 03-15-30-32-22-21. Vacante $8.400.087.099.
Siempre Sale: 27-36-01-31-42-07. Hay 30 ganadores y cada uno se llevan $9.496.264,50. Tres son de Entre Ríos.
Las autoridades del organismo oficial confirmaron que, para el próximo sorteo, habrá en juego un total de $16.200 millones, generando una importante expectativa entre los jugadores de todo el país.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
La profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP) son estrategias que incluyen a los medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
En el sorteo correspondiente al domingo 30 de noviembre, 18 apostadores resultaron ganadores de la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, llevándose cada uno una suma superior a $19 millones.
La firma de varios tradicionales productos, hizo saber que se vio afectada por una disminución en las ventas internas y la creciente irrupción de productos brasileños.
Lanzan una campaña en el país en busca de visibilizar el compromiso de las provincias en la eliminación de la violencia contra las mujeres
León XIV dio un discurso lleno de actualidad, tras la Divina Liturgia en la catedral de San Jorge, en el último acto de su visita a Estambul antes de trasladarse a Líbano.
Fue retenido por el propietario y trabajadores de una granja, hasta la llegada de la Policía. ¿Qué dispuso la justicia?
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
Un bebé, de dos meses, murió esta madrugada tras sufrir una broncoaspiración Según informó, los médicos del hospital San Roque confirmaron su deceso a las 5.45.
El conductor de un Peugeot 208 perdió el control cuando circulaba por el puente Victoria - Rosario y terminó dando varios tumbos. Dijo que frenó al ver un radar.