El Papa pidió que los cristianos trabajen unidos para la paz y el buen uso de la tecnología

León XIV pidió este domingo que los cristianos trabajen juntos para conseguir la paz en un tiempo de "conflictos sangrientos" y crisis ecológica y para el buen uso de la tecnología, en un discurso tras la Divina Liturgia en la catedral de San Jorge, en el último acto de su visita a Turquía antes de trasladarse a Líbano.



En el día en el que se celebra San Andrés, el Santo Patrón de los ortodoxos, el papa se trasladó a la iglesia de San Jorge en el Fanar, el barrio ortodoxo de Estambul, para participar en la larga ceremonia oficiada por el patriarca de Constantinopla, Bartolome I.



"Ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales", dijo León XIV.



Explicó que en estos últimos años, "se abrió un camino de reconciliación, de paz y de creciente comunión entre católicos y ortodoxos, que ha crecido también gracias a los tratos frecuentes, a los encuentros fraternos y a un prometedor diálogo teológico".



El papa deseó que "no se ahorren esfuerzos para que todas las Iglesias ortodoxas autocéfalas vuelvan a participar activamente en este compromiso" y dijo que, por su parte, continuará los esfuerzos de sus predecesores para "buscar la plena comunión entre todos los que están bautizados".



En su primer viaje internacional marcado por el ecumenismo, la unión de los cristianos, el pontífice subrayó la importancia de responder juntos a los varios desafíos de nuestro tiempo, consignó Rosario3.