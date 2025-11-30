El Papa pidió que los cristianos trabajen unidos para la paz y el buen uso de la tecnología

La empresa que fabrica el clásico Mantecol navideño, suspendió a 600 trabajadores
La firma de varios tradicionales productos, hizo saber que se vio afectada por una disminución en las ventas internas y la creciente irrupción de productos brasileños.
León XIV dio un discurso lleno de actualidad, tras la Divina Liturgia en la catedral de San Jorge, en el último acto de su visita a Estambul antes de trasladarse a Líbano.Información General30 de noviembre de 2025
León XIV pidió este domingo que los cristianos trabajen juntos para conseguir la paz en un tiempo de "conflictos sangrientos" y crisis ecológica y para el buen uso de la tecnología, en un discurso tras la Divina Liturgia en la catedral de San Jorge, en el último acto de su visita a Turquía antes de trasladarse a Líbano.
En el día en el que se celebra San Andrés, el Santo Patrón de los ortodoxos, el papa se trasladó a la iglesia de San Jorge en el Fanar, el barrio ortodoxo de Estambul, para participar en la larga ceremonia oficiada por el patriarca de Constantinopla, Bartolome I.
"Ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales", dijo León XIV.
Explicó que en estos últimos años, "se abrió un camino de reconciliación, de paz y de creciente comunión entre católicos y ortodoxos, que ha crecido también gracias a los tratos frecuentes, a los encuentros fraternos y a un prometedor diálogo teológico".
El papa deseó que "no se ahorren esfuerzos para que todas las Iglesias ortodoxas autocéfalas vuelvan a participar activamente en este compromiso" y dijo que, por su parte, continuará los esfuerzos de sus predecesores para "buscar la plena comunión entre todos los que están bautizados".
En su primer viaje internacional marcado por el ecumenismo, la unión de los cristianos, el pontífice subrayó la importancia de responder juntos a los varios desafíos de nuestro tiempo, consignó Rosario3.
La firma de varios tradicionales productos, hizo saber que se vio afectada por una disminución en las ventas internas y la creciente irrupción de productos brasileños.
Lanzan una campaña en el país en busca de visibilizar el compromiso de las provincias en la eliminación de la violencia contra las mujeres
En el sorteo de este miércoles 26 de noviembre del Quini 6 no se registraron ganadores en las jugadas principales, por lo que los importantes pozos millonarios quedaron vacantes. Según informó la Lotería de Santa Fe, para el próximo sorteo habrá en juego un total estimado de $14.500 millones.
Este verano, podrán pagar en comercios de Brasil con Pix usando Mercado Pago, comprando en reales con saldo en pesos y sin llevar efectivo o tarjetas.
Así lo informó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y anunciaron que es para reforzar su plan integral de seguridad.
"El diez" murió pocos días después de cumplir 60 años en su casa de Tigre, a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón.
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
El piloto fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.