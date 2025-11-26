Quini 6: siete entrerrianos entre los 49 ganadores del Siempre Sale

Este verano los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta de Mercado Pago
Este verano, podrán pagar en comercios de Brasil con Pix usando Mercado Pago, comprando en reales con saldo en pesos y sin llevar efectivo o tarjetas.
En el sorteo de este miércoles 26 de noviembre del Quini 6 no se registraron ganadores en las jugadas principales, por lo que los importantes pozos millonarios quedaron vacantes. Según informó la Lotería de Santa Fe, para el próximo sorteo habrá en juego un total estimado de $14.500 millones.Información General26 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
La atención de la jornada estuvo puesta en la modalidad Siempre Sale, donde la combinación favorecida dejó un total de 49 apostadores ganadores. Cada uno de ellos se adjudicará $5.513.045,97, monto que surge del reparto del pozo específico de esa modalidad.
Tradicional: 32-04-02-10-18-44. Vacante $1.880.789.195.
La Segunda: 26-33-21-24-35-08. Vacante $3.273.613.639.
La Revancha: 40-34-25-41-20-36. Vacante $7.625.267.937.
Siempre Sale: 34-27-16-18-45-11. Hay 49 ganadores y cada uno se lleva $5.513.045,97. Siete son de Entre Ríos.
Pozo Extra: 1815 ganadores y cada uno percibirá $71.625,34.
Con los pozos principales vacantes y un acumulado que supera los 14 mil millones de pesos, crece la expectativa para el sorteo del próximo domingo, considerado uno de los más atractivos de las últimas semanas.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
Así lo informó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y anunciaron que es para reforzar su plan integral de seguridad.
"El diez" murió pocos días después de cumplir 60 años en su casa de Tigre, a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón.
El 35 % de los niños entre 1 y 14 años recibe castigo físico como método de disciplina, mientras que un 6,6 % ha sido víctima de castigos físicos severos.
La plataforma confirmó una suba en la Argentina que, con impuestos incluidos, los abonos llegan ahora hasta los $30.599 mensuales.
En el sorteo del Quini 6, realizado este miércoles 19 de noviembre, la modalidad Siempre Sale arrojó once ganadores que acertaron la combinación ganadora y obtuvieron un premio individual de $24.635.542,50 cada uno.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.