Ciudad de Buenos Aires le sacará la Licencia de Conducir a quienes cometan delitos con motos o autos

A 5 años de la muerte de Diego MaradonaInformación General25 de noviembre de 2025
"El diez" murió pocos días después de cumplir 60 años en su casa de Tigre, a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón.
Este miércoles, a través de un documento oficial se indicó que este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir, los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.
"El que comete un delito con moto o auto en la Ciudad se queda sin registro. En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia", declaró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos, de las cuales 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.
La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja, consignó Noticias Argentinas.
"El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales", explicó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.
Además, Piñeiro invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes.
