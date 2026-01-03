La recaudación alcanzó los $183,1 billones en 2025 y logró una suba real del 8%

En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con una suba del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año, según la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.

El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.

El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.

Ganancias, por mayores retenciones impositivas.

Seguridad Social, por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.

Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.