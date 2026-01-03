Plus en Vivo

La recaudación alcanzó los $183,1 billones en 2025 y logró una suba real del 8%

Lo informó la agencia ARCA. IVA, Impuesto al Cheque y Ganancias, los impuestos que más traccionaron.

Información General03 de enero de 2026
md

En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con una suba del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año, según la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.

El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.

El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

  • IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.
  • Ganancias, por mayores retenciones impositivas.
  • Seguridad Social, por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.
  • Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo