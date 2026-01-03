La recaudación alcanzó los $183,1 billones en 2025 y logró una suba real del 8%

Primeros bebés del país: en Mendoza, San Luis y TucumánInformación General01 de enero de 2026
Entre las 00:00 y las 00:08 de este 1 de enero, hubo oficialmente al menos cuatro nacimientos en distintas provincias argentinas.
Lo informó la agencia ARCA. IVA, Impuesto al Cheque y Ganancias, los impuestos que más traccionaron.Información General03 de enero de 2026
En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con una suba del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año, según la Agencia Noticias Argentinas.
En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.
En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.
El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.
El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.
El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:
Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 28 de diciembre, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales del tradicional juego de azar, por lo que los pozos mayores quedaron vacantes. Los números.
Casi 4,4 millones de pasajeros volaron el mes pasado, marcando un nuevo récord histórico en la aviación argentina.
Según el último informe de costos regionales elaborado desde el Observatorio de la Cadena Láctea, correspondiente a noviembre de 2025, el sistema productivo ingresó nuevamente en una zona crítica.
El Gobierno provincial incorporó cambios en el Código de Convivencia, para penalizar el incumplimiento del calendario nacional de inmunización en menores de edad. Podrían llegar hasta los $250.000, si el litro de nafta mantiene su valor.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Focos de violentas peleas se registraron en la desconcentración de un bailable. La Policía recolectó evidencias y practicó individualizaciones que ya analiza la justicia.
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.