Sin ganadores en los pozos principales, el Quini 6 acumula $8.300 millones

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del paísInformación General28 de diciembre de 2025
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 28 de diciembre, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales del tradicional juego de azar, por lo que los pozos mayores quedaron vacantes. Los números.Información General28 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
No obstante, el sorteo dejó 74 apostadores beneficiados en la modalidad Siempre Sale, quienes acertaron cinco números y se llevaron premios superiores a los 4 millones de pesos cada uno. De ese total, seis ganadores corresponden a la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente.
Los números:
Tradicional: 34-02-42-04-28-27. Vacante $3.865.441.640.
La Segunda: 03-16-38-45-42-06. Vacante $1.127.287.933.
Revancha: 38-25-28-24-16-34. Vacante $2.226.959.568.
Siempre Sale: 35-25-07-15-41-13. Hay 74 ganadores que acertaron los cinco siguientes números y cobrarán cada uno $4.270.295,37. Seis son de Entre Ríos.
Pozo Extra: 192 ganadores con seis aciertos que se llevarán $677.083,33.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, al no haber ganadores en las categorías más importantes, el pozo acumulado para el próximo sorteo ascenderá a 8.300 millones de pesos, cifra que vuelve a posicionar al Quini 6 como uno de los juegos más convocantes del país.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
Según el último informe de costos regionales elaborado desde el Observatorio de la Cadena Láctea, correspondiente a noviembre de 2025, el sistema productivo ingresó nuevamente en una zona crítica.
El Gobierno provincial incorporó cambios en el Código de Convivencia, para penalizar el incumplimiento del calendario nacional de inmunización en menores de edad. Podrían llegar hasta los $250.000, si el litro de nafta mantiene su valor.
Investigaciones recientes advierten que los pigmentos pueden migrar desde la piel hacia los ganglios linfáticos, permanecer en el organismo durante años y desencadenar procesos inflamatorios. Qué tener en cuenta
En el sorteo de este miércoles 24 de diciembre no se registraron ganadores en los pozos principales. Para el próximo sorteo, la Lotería de Santa Fe anunció un pozo acumulado total de $7.900 millones. Los números.
El descenso sostenido de voluntarios complica la atención hospitalaria y deja a miles de pacientes en situación vulnerable. Una experta detalló qué hacer para revertir el fenómeno
El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó ilesa
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
El Hospital San Martín precisó el diagnóstico y tras la observación, recuperó el estado ambulatorio. Habían impactado un automóvil y un camión.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.