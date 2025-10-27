El Centro Comercial de Crespo pidió información al Concejo Deliberante y reiteró reclamos por controles al comercio informal

El Club Atlético San Rafael organiza su 1era. Peña
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
El presidente del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo, Leonardo Diez, confirmó que en los últimos días la institución presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando precisiones sobre un local comercial que estaría próximo a habilitarse en calle Otto Sagemüller, en el inmueble donde anteriormente funcionaba un boliche bailable. La inquietud surgió, según explicó, a raíz de las consultas de distintos socios de la entidad.
“Nos vienen planteando algunas inquietudes, puntualmente respecto a un local comercial que está, aparentemente, pronto a habilitarse. Pedimos al Concejo Deliberante que nos puedan pasar la información de qué tipo de comercio es, porque está todo este problema de la ley de grandes superficies. Queremos informarnos más, sobre todo para llevar tranquilidad a nuestros socios”, expresó Diez en declaraciones a Estación Plus Crespo.
El dirigente recordó que la ordenanza local que adhiere a la Ley Provincial de Grandes Superficies Comerciales “no ha sido modificada”, por lo que todo emprendimiento que exceda la superficie establecida debe cumplir con un procedimiento de habilitación diferente. “Cualquier comercio que exceda la superficie que establece la ley provincial tiene que tener otro proceso de habilitaciones. Por eso existe cierta intranquilidad entre los socios, ya que este local aparentemente superaría los metros que marca la norma y, si se trata de una gran superficie o un multirubro, debería pasar por la Dirección de Comercio de la Provincia”, explicó.
Diez también se refirió a otra nota presentada recientemente por el Centro Comercial, en este caso dirigida al intendente, para advertir sobre la venta irregular de anteojos y productos ópticos.
“Desde el centro comercial venimos trabajando para combatir todo lo que es la informalidad. Recibimos una nota de la Asociación de Ópticas de Entre Ríos, donde nos alertan sobre la comercialización de lentes, anteojos de sol y otros productos en lugares que no están habilitados ni cuentan con el control de un profesional óptico. Esto también nos preocupa porque se trata de un tema de salud visual para la población”, señaló.
El escrito, acompañado por la entidad crespense, solicita al municipio que se refuercen los controles sobre este tipo de ventas.
El presidente del Centro Comercial recordó, además, que la institución ya había manifestado su preocupación por la venta ambulante e informal, pero que hasta el momento no recibió respuestas de las autoridades.
“Por el momento no tenemos respuesta y eso nos preocupa un poquito. Seguimos insistiendo; entendemos que pueden estar demorados, pero necesitamos que se controlen estas cuestiones porque siguen avanzando y generan una desigualdad respecto al comercio instalado. Eso nos preocupa como institución y también a nuestros socios”, enfatizó Diez a Estación Plus Crespo.
Concluyó destacando que el pedido principal de la entidad es mantener una competencia comercial equitativa y un marco de cumplimiento normativo claro, tanto para nuevos emprendimientos como para la actividad cotidiana de los comercios establecidos.
Rodrigo Minguillón, candidato crespense justicialista, valoró la participación ciudadana en las urnas y analizó "hubo un apoyo claro a las propuestas de lo que viene llevando adelante como política nacional el presidente Javier Milei".
El intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti, expresó su satisfacción por los resultados electorales obtenidos en la ciudad y en la provincia, donde la alianza de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR alcanzó un amplio triunfo.
La cifra fue significativamente menor a las confeccionadas en las Legislativas del 2021.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
