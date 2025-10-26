Paraná Campaña: Bomberos rescataron un auto que cayó al río Paraná

Afortunadamente, no había ocupantes dentro. Se produjo la caída de un auto al río Paraná en la ciudad de Hernandarias, en la zona costera, en horas de la tarde de este sábado.

La Comisaría descartó la idea de que el rodado se quedó sin frenos. “Fue un descuido de los propietarios, lo dejaron cerca de la orilla y el vehículo cedió”, manifestaron.

Asimismo, expresaron a El Once que los ocupantes -cuatro personas-, no se encontraban en el lugar porque se habían ido a pescar.

Bomberos Voluntarios de Hernandarias en conjunto con personal de la Prefectura Naval Argentina rescataron al Fiat 147.