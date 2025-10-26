Paraná Campaña: Bomberos rescataron un auto que cayó al río Paraná

En plena votación, hubo una detención en Colonia Elía
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
Afortunadamente, no había ocupantes dentro. Se produjo la caída de un auto al río Paraná en la ciudad de Hernandarias, en la zona costera, en horas de la tarde de este sábado.
Afortunadamente, no había ocupantes dentro. Se produjo la caída de un auto al río Paraná en la ciudad de Hernandarias, en la zona costera, en horas de la tarde de este sábado.
La Comisaría descartó la idea de que el rodado se quedó sin frenos. “Fue un descuido de los propietarios, lo dejaron cerca de la orilla y el vehículo cedió”, manifestaron.
Asimismo, expresaron a El Once que los ocupantes -cuatro personas-, no se encontraban en el lugar porque se habían ido a pescar.
Bomberos Voluntarios de Hernandarias en conjunto con personal de la Prefectura Naval Argentina rescataron al Fiat 147.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
El operativo busca georreferenciar el terreno para solicitar imágenes satelitales retroactivas que podrían revelar movimientos de tierra clave en la causa. El caso lleva 23 años de misterio.
La ex mandataria deberá afrontar el proceso judicial que empezará el 6 de noviembre.
El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un antes y un después en el sistema electoral argentino. El objetivo de este sistema es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y simplificar el proceso de votación.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.
Está ubicado en la mano que ingresa la ciudad de Santa Fe. Si bien las multas son emitidas por la Agencia de Seguridad Vial, ya son varios los reclamos que llegan al Tribunal de Faltas municipal por la falta de señalización adecuada del radar.
La Asociación Civil Cámara de Eventos y Afines de Entre Ríos salió a pedir apoyo. Los servicios gastronómicos sostienen que los festejos se redujeron un 50% o 60% respecto a otros tiempos. Una tarjeta arranca hoy en los $60.000.
