No hay atención en bancos por el Día del Bancario

La producción automotriz cayó casi 10% interanual en octubre, según ADEFANacionales06 de noviembre de 2025
También hubo una fuerte baja en ventas. En cambio, las exportaciones crecieron.
Este jueves se celebra el Día del Bancario, fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924. No habrá atención al público, aunque se podrá operar por canales digitales.Nacionales06 de noviembre de 2025
Este jueves se celebra en todo el país el Día del Bancario, una jornada que conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el gremio que representa a los trabajadores del sector.
Según lo establece el convenio colectivo, esta fecha se rige bajo las mismas condiciones que un feriado nacional, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público.
La creación de este día respondió a una necesidad histórica de los empleados bancarios, que a comienzos del siglo XX enfrentaban jornadas laborales de hasta 12 horas diarias. Desde entonces, la conmemoración se consolidó como un símbolo de organización sindical y de conquista de derechos laborales.
Este año, además del feriado, los trabajadores del sector recibirán un bono especial que asciende a $1.708.032,46, en reconocimiento a la actividad desempeñada durante el año.
Durante la jornada del jueves 6, los bancos estarán cerrados en todo el país, sin atención al público ni operaciones presenciales.
No se podrán realizar depósitos ni extracciones por ventanilla, aperturas o cierres de cuentas, solicitudes de crédito ni trámites administrativos.
Tampoco habrá actividad en los mercados financieros y de divisas, por lo que no se concretarán operaciones de compra o venta de dólares, acciones o bonos, publicó Elonce.
A pesar del cierre de las sucursales, los canales electrónicos seguirán operativos. Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad para extracciones, depósitos y consultas, mientras que el Home Banking y las aplicaciones móviles estarán habilitados para realizar transferencias, pagos de servicios e impuestos, así como para consultar saldos y movimientos.
Las transferencias inmediatas podrán efectuarse, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, al igual que los cheques y pagos programados que coincidan con el feriado.
