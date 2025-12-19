AUH: titulares con niños de hasta 4 años cobrarán el 100% en forma automática

Vicentin tiene nuevo dueño: se trata de Grassi SANacionales19 de diciembre de 2025
Tras quedar al borde de la quiebra, la Justicia homologó a los nuevos propietarios.
Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignaciónNacionales19 de diciembre de 2025
A partir de la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud para el intercambio de información, los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación.
También, se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional.
Estas medidas van en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar los trámites a la ciudadanía, trabajando en coordinación con otros ministerios, lo que, a su vez, otorga mayor transparencia a todo el circuito de tramitación y se implementará con la información de los controles de Salud correspondientes a 2026.
El aumento de este delito aduanero representa un perjuicio para empresas y consumidores, alertó.
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.
Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo postergó el tratamiento para analizar cambios pedidos por la CGT y la oposición. Habrá dictamen abierto y nuevas sesiones extraordinarias.
“Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, advirtió el Gobierno. Cómo sigue.
El Presidente también destacó que el índice pasó de “viajar al 17.000% a ir al 24%” anual.
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
Aldea María Luisa volvió a ser noticia a lo largo de 2025 por la concreción e inauguración de diversas obras públicas. En el cierre del año, el Municipio mantiene un ritmo sostenido de trabajo con la construcción del Complejo Polideportivo, una de las iniciativas de mayor envergadura para la localidad.
La Municipalidad de Crespo realiza, el recambio de cañería cloacal de 500 milímetros de diámetro en calle Conscripto Jacob, entre Mendoza y San Luis (Barrio San José).
