La Cámara de Comercio preocupada por el ingreso irregular de mercaderías al país

El aumento de este delito aduanero representa un perjuicio para empresas y consumidores, alertó.

Nacionales19 de diciembre de 2025
720

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación ante el incremento del “ingreso irregular” de mercaderías al país. 

El sector empresarial en sus distintos rubros viene sintiendo el impacto de esta actividad ilícita no solamente en la comercialización, sino también en la producción y el empleo local, señaló la entidad en un comunicado enviado a la Agencia Noticias Argentinas. 

Además, dijo que están siendo afectadas las arcas del Estado Nacional, debido a la pérdida de recaudación en concepto de derechos de importación, impuestos internos e IVA –por nombrar los más relevantes–.

La CAC advirtió también que numerosas mercaderías ingresadas al país de manera ilegal –como celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks– incumplen las regulaciones relacionadas con certificaciones eléctricas y homologaciones del ENACOM, como así también carecen de garantía oficial y soporte técnico para los consumidores. 

“Es evidente que estas cuestiones infringen claramente las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, a la par que ponen en riesgo a los usuarios finales”, señaló.

En este contexto, la entidad abogó por que se profundicen las medidas de control y detección en los pasos fronterizos, a fin de mejorar la identificación y persecución de los responsables de los ingresos irregulares de mercaderías a través de las fronteras y de los vendedores ilegales dentro del mercado local, quienes perciben ingresos extraordinarios y libres de impuestos, a menudo usufructuando la publicidad comercial efectuada por las marcas internacionales.__IP__

“La CAC está convencida de que la labor coordinada de los distintos organismos públicos resulta clave para implementar mejores y más eficaces controles e inspecciones sobre vendedores y revendedores, tanto físicos como en línea, para asegurar el cumplimento del marco legal y la sana competencia”, señaló.

Próximos días en Crespo

