La Cámara de Comercio preocupada por el ingreso irregular de mercaderías al país

Estación Plus CrespoCrespo19 de diciembre de 2025
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
Estación Plus CrespoEntre Ríos18 de diciembre de 2025
Aldea María Luisa volvió a ser noticia a lo largo de 2025 por la concreción e inauguración de diversas obras públicas. En el cierre del año, el Municipio mantiene un ritmo sostenido de trabajo con la construcción del Complejo Polideportivo, una de las iniciativas de mayor envergadura para la localidad.
Estación Plus CrespoCrespo al día19 de diciembre de 2025
La Municipalidad de Crespo realiza, el recambio de cañería cloacal de 500 milímetros de diámetro en calle Conscripto Jacob, entre Mendoza y San Luis (Barrio San José).
Nacionales19 de diciembre de 2025
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.