El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que den “explicaciones” sobre sus balances

Javier Milei: “En agosto la inflación va a empezar con cero”Nacionales18 de diciembre de 2025
El Presidente también destacó que el índice pasó de “viajar al 17.000% a ir al 24%” anual.
“Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, advirtió el Gobierno. Cómo sigue.Nacionales18 de diciembre de 2025
El Ministerio de Justicia anunció que intimará a la AFA y a la Superliga para den "explicaciones sobre sus balances”, en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero.
"A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.
El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga "sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.
Asimismo, indicó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subrayó.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio.
El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que “nadie está por encima ni tiene privilegios”.
“La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó.
