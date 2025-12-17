Sesión en Diputados: el Gobierno acelera y busca aprobar el Presupuesto 2026

Régimen Penal Tributario y de Estabilidad Fiscal
Existen otras dos propuestas incluidas en el temario. Una es la iniciativa de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central