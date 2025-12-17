Afirman que en 2025 se registraron unas 20 mil estafas diarias

Unas 20 mil estafas diarias y 30 homicidios se registraron en lo que va de este 2025, perpetrados por bandas que aumentan sus delitos en las fiestas navideñas.

Así surgió de datos corresponden a un relevamiento llevado a cabo por la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia de la ONG Defendamos la República Argentina, que encabeza el abogado experto en Seguridad Pública Javier Miglino, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, el informe toma como punto de partida los delitos que investiga la Justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los Tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Morón, Moreno, San Martín, San Isidro, La Plata y varias jurisdicciones del interior del país.

Allí, quedó acreditado que las estafas desarrolladas por bandas delictivas y a través de las redes sociales y de internet, no paran de crecer totalizando unas 20 mil estafas diarias y al menos 30 homicidios en 2025.

"Los delincuentes no paran y con la llegada de Navidad y Año Nuevo, aumentan los ataques. Las víctimas van desde adolescentes que sueñan con un conjunto Adidas original o un teléfono celular hasta los ancianos que no saben bien qué hacer con los dólares que tienen guardados, son los puntos de ataque. Hablamos de un universo total de unas 40 millones de personas en toda la Argentina con lo que clientes para estafar no le faltan a las bandas", detalló Miglino.

En declaraciones a NA, el letrado añadió: "Los jueces y fiscales, sobre todo en la Justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal de la Nación, trabajan muy bien, pero eso no significa que logren desbaratar a bandas de colombianos, venezolanos, senegaleses y argentinos. El último toque de diana está sucediendo en estos días cuando las bandas envían un correo del Instituto Federal de Justicia".

"Ese organismo en la Argentina no existe pero la gente no lo sabe. Es llamativo que las bandas criminales hayan tenido acceso a datos de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires (penal y contravencional), porque le llegan esos correos a personas que tienen en trámite ante esa jurisdicción judicial, causas por amenazas o lesiones. Entonces el correo dice: ´le enviamos una nueva notificación judicial porque la anterior no la ha contestado´". explicó Miglino.

Y precisó: "Envían un link que no abre con el objetivo de que el atribulado ciudadano porteño conteste el correo y pida ayuda para abrir la notificación. Como resultado, los criminales que están del otro lado para verificar identidad, le sacan al atribulado ciudadano porteño, los datos suficientes para vaciarle las cuentas y sacar préstamos. Eso pasa ahora mismo y nadie parece verlo".

Más casos graves de estafas en 2025

Semanas atrás, el oficial principal Lucas Flores, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue asesinado durante un robo ocurrido en la localidad bonaerense de José León Suárez.

El hecho se produjo mientras la víctima de 29 años acompañaba a su hermano para concretar la compra de un vehículo, el cual había encontrado por la plataforma Marketplace de Facebook, sobre la intersección de Echagüe y De la Cárcova, en la zona de la Villa La Cárcova.

"En la emboscada, la banda criminal también le robó el dinero al hermano de la víctima que resultó ileso de milagro y es lamentablemente una de las 12 víctimas mortales que hubo en este sangriento 2025", indicó Miglino.

Zara que no es

En un local de la coqueta peatonal Laprida en Lomas de Zamora, un local vende ropa femenina de diseñador con algunas prendas de marca.

El negocio va bien y los delincuentes lo saben. Por ese motivo, no tuvieron mejor idea que ofrecer prendas de Zara utilizando las fotos de la marca española en la web y sabiendo que la multinacional se fue de la Argentina el año pasado, dejando a un licenciatario que solo ofrece prendas fuera de moda e incomparables.

"La pesadilla para unas amigas de Luján llegó cuando después de comprar un combo de prendas por 890 mil pesos, nada llegaba. Hicieron el viaje de Luján a Lomas de Zamora para notar recién ahí que todo era una estafa", afirmó el abogado.

Zapatillas que no son

En la peatonal Belgrano del partido de San Martín hay un local que ofrece zapatillas de primera marca, idénticas a las que pueden comprarse en Belgrano o Palermo o un shopping.

Los timadores lo saben y por eso ofrecían las mismas zapatillas, en algunos casos difíciles de conseguir y a precios entre el 30 y el 40 por ciento menos.

Es decir que un calzado Adidas de lanzamiento 2025, valor 250 mil pesos, se ofrecían a 160 mil.

"Un muchacho de Quilmes compró dos pares, aprovechando el aguinaldo y las vacaciones que había cobrado como empleado de una inmobiliaria. Al notar que los calzados no llegaban, fue hasta San Martín y le ocurrió como a las chicas de Luján", reveló Miglino.

"Siempre y en todos los casos es mejor prevenir porque una vez consumada la estafa es muy difícil recuperar el dinero", concluyó Miglino.