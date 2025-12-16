Echaron a la oficial de la Policía porteña que subía videos eróticos a sus redes

La oficial de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Nicole Verón, quien hacía videos eróticos en redes sociales como TikTok e Instagram vestida con el uniforme, fue exonerada este lunes a la noche de la fuerza porteña.

Así lo pudo saber Noticias Argentinas, por medio de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232.

"El secretario de Seguridad (Maximiliano Piñeiro) dispuso a partir del día de la fecha, la Exoneración del Oficial Nicole Gabriela Verón, porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", se indicó en la ODI.

Verón hacía videos eróticos o subidos de tono tanto en TikTok como en Instagram, siempre vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad, lo que llevó a los funcionarios de la fuerza a separarla de su tarea y disponer el servicio pasivo.

En las últimas horas se resolvió la exoneración de Verón, quien llevaba tres años en la policía y antes de ser suspendida estaba con licencia médica.

En los últimos días se viralizaron varios videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, aunque esta última no fue individualizada como integrante de la institución.

En las imágenes "se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado", expresa el comunicado de la fuerza.

Asimismo, en la nota se especifica que "dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688".