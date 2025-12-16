Plus en Vivo

Echaron a la oficial de la Policía porteña que subía videos eróticos a sus redes

"La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público", se indicó.

Nacionales16 de diciembre de 2025
La oficial de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Nicole Verón, quien hacía videos eróticos en redes sociales como TikTok e Instagram vestida con el uniforme, fue exonerada este lunes a la noche de la fuerza porteña.

Así lo pudo saber Noticias Argentinas, por medio de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232.

"El secretario de Seguridad (Maximiliano Piñeiro) dispuso a partir del día de la fecha, la Exoneración del Oficial Nicole Gabriela Verón, porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", se indicó en la ODI.

Verón hacía videos eróticos o subidos de tono tanto en TikTok como en Instagram, siempre vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad, lo que llevó a los funcionarios de la fuerza a separarla de su tarea y disponer el servicio pasivo.

En las últimas horas se resolvió la exoneración de Verón, quien llevaba tres años en la policía y antes de ser suspendida estaba con licencia médica.

En los últimos días se viralizaron varios videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, aunque esta última no fue individualizada como integrante de la institución.

En las imágenes "se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado", expresa el comunicado de la fuerza.

Asimismo, en la nota se especifica que "dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688".

