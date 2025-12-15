Prevén una cosecha récord de trigo en la campaña 2025/26 pese a los precios internacionales bajos

La campaña triguera 2025/26 se encamina a convertirse en la más importante de la historia en la Argentina, con una producción nacional estimada entre 24,7 y 25,5 millones de toneladas, aunque en un contexto de precios internacionales relativamente bajos para el cereal.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción prevista representaría un incremento del 33% respecto de la campaña anterior y se ubicaría 9 millones de toneladas por encima del promedio histórico, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta un volumen aún mayor, de hasta 25,5 millones de toneladas.

Las labores de cosecha avanzan a un ritmo promedio y, para los primeros días de diciembre, ya se había recolectado cerca del 47% del total sembrado.

El escenario de precios se encuentra condicionado por una oferta mundial récord, que alcanzaría los 829 millones de toneladas, junto con una relación stock/consumo por encima del promedio, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En ese marco, el precio de exportación del trigo argentino para diciembre de 2025 se estima en USD 177 por tonelada, USD 15 menos que en igual mes de 2024 y el valor más bajo a cosecha de los últimos cinco años.

No obstante, el menor precio posiciona al trigo argentino como el más competitivo a nivel internacional, con una cotización FOB de USD 208 por tonelada a fines de noviembre, por debajo de Estados Unidos y Francia.

Las exportaciones de trigo argentino para 2026 se proyectan en 15,5 millones de toneladas, el mayor volumen histórico, lo que generaría un ingreso de divisas cercano a los USD 3.100 millones, unos USD 1.000 millones por encima del promedio anual, aunque sin alcanzar máximos históricos debido a las cotizaciones más bajas.

En cuanto al mercado interno, la molienda de trigo mantendría una tendencia creciente y alcanzaría un récord de 7 millones de toneladas en la campaña 2025/26, impulsada por una mayor disponibilidad de grano.

Córdoba, con resultados históricos

En línea con la tendencia nacional, Córdoba tendría la mejor campaña triguera desde que se tienen registros. La producción provincial se estimó en 6,2 millones de toneladas, con un rendimiento récord de 37,4 quintales por hectárea y unas 1,8 millones de hectáreas sembradas.

El Valor Bruto de la Producción (VBP) del trigo cordobés alcanzaría los USD 1.320 millones, el nivel más alto registrado, un 60% superior al ciclo anterior, mientras que el ingreso bruto de los productores se ubicaría en USD 1.080 millones. La inversión estimada para la campaña rondaría los USD 500 millones.

El informe advierte que, pese al volumen récord, la calidad del grano podría verse afectada por menores niveles de proteína, lo que impactaría en el precio y los márgenes económicos, aunque la alta productividad permitiría compensar parcialmente los valores más bajos.

Finalmente, el documento destacó la reciente reducción de los derechos de exportación anunciada por el Gobierno, que en el caso del trigo bajará del 9,5% al 7,5%, medida que contribuiría a mejorar la competitividad del cereal en un año marcado por una producción extraordinaria.