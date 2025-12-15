El Gobierno anunció que licitará la concesión de Tecnópolis

El gobierno ratificó que no aplicará la Emergencia en DiscapacidadNacionales15 de diciembre de 2025
Apelará el fallo que obliga a poner en marcha la norma. Miles de personas con discapacidad están en riesgo
Manuel Adorni confirmó que el predio pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada.Nacionales15 de diciembre de 2025
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este domingo que el Gobierno lanzará el lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.
“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, indicó el jefe de Gabinete, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De esta manera, el Gobierno Nacional avanza con su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. Así lo hizo saber en un documento difundido este mismo domingo.
Según argumenta el Gobierno en información oficial, la concesión, con una duración inicial de 300 meses (25 años), tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.
El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura:
Desde diciembre de 2023, el Gobierno ya había iniciado un proceso de ordenamiento que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30% (de 333 a 198 empleados).
La nueva licitación busca profundizar este cambio de esquema que, según el Ejecutivo, ya permitió al Estado dejar de gastar y comenzar a recaudar:__IP__
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.
La compañía petrolera estatal ajustará los valores en respuesta a la dinámica de mercado, con reducciones que no serán iguales en todas las regiones del país
La producción nacional se estima entre 24,7 y 25,5 millones de toneladas.
Elegido este viernes, cosechó apoyos y críticas. Tiene 36 años y desde 2019 es el intendente de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, donde recibió el respaldo de Maximiliano Pullaro.
El organismo prohibió la comercialización, uso y publicidad de productos capilares tras comprobar que no estaban inscriptos y que podían contener formol, una sustancia no autorizada por su riesgo para la salud.
La presentación alude a las inoculaciones incluidas en el Calendario Nacional.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.