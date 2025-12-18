Vale recordar que el IPIM mide los cambios en los precios entre mediados de mes, en este caso entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Durante ese período el tipo de cambio mayorista retrocedió 1,4%, aunque cabe aclarar que en el mes previo había tenido un derrumbe de más del 5%, lo cual explica en parte que la inflación de dicho período haya sido más baja.
La inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre, pese a caída del dólar
Nacionales18 de diciembre de 2025
La inflación mayorista se aceleró en noviembre, pese a la caída en el valor del dólar oficial, que se reflejó en una baja de los precios en productos importados. Aun así, la variación se mantuvo por debajo del 2%.
Este miércoles el INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 1,6% en el mes en cuestión, cuando en octubre la suba había sido del 1,1%. El referencial fue impulsado por la categoría de productos manufacturados de origen nacional (+2,3%), ya que los productos primarios (-0,3%) y los importados (-0,6%) incidieron a la baja.
Al interior de las manufacturas nacionales resaltaron las aceleraciones en productos refinados del petróleo (+3,8%), vehículos (+3%) y sustancias y productos químicos (+1,6%).
La inflación minorista también se aceleró en noviembre
La semana pasada el INDEC había informado que la inflación minorista trepó al 2,5% en noviembre. A diferencia del IPIM, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) evalúa las variaciones entre las puntas de cada mes. Además, mientras el índice mayorista tiene un mayor peso de productos transables (que se comercian con el exterior), el minorista contempla más no transables, como es el caso de muchos servicios.
El IPC fue traccionado por ajustes en precios regulados, como tarifas, transporte y combustibles, pero también por aumentos en algunos alimentos como carnes, verduras y aceites. Esto último generó un salto en el costo de las canastas básicas, que avanzaron más de 4%.
A tan solo falta de un mes para terminar el año, el IPC acumuló un alza de 27,9% en 2025. Con algo más de calma, el IPIM subió 23,2%, lo cual refleja el efecto de la contención sobre el tipo de cambio que impulsó el Gobierno.
