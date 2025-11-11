Torneo Clausura 2025: así están los cruces de octavos de final

El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa decisiva. Tras 16 fechas intensas en la fase de grupos, ya se perfila el cuadro de los octavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa rumbo al segundo título del año en el fútbol argentino.

Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Con la lucha por el campeonato al rojo vivo, así están configurados —por ahora— los cruces de octavos:

Cruces de octavos de final (provisorios)

-Boca (1A) vs. San Martín de San Juan (8B)*

-Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

-Unión (2A) vs. Talleres (7B)

-Riestra (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)

-Central Córdoba (3A) vs. River (6B)

-Lanús (3B) vs. Racing (6A)

-Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)

-Vélez (4B) vs. Barracas Central (5A)

*En caso de que San Martín de San Juan descienda, no podrá disputar los playoffs. En su lugar entraría el noveno de su grupo.

Cómo se jugarán los playoffs

Octavos de final: partido único en cancha del mejor clasificado.

Cuartos de final: mismo formato, sede del mejor ubicado.

Semifinal: también se define en cancha del mejor clasificado.

Final: se jugará en estadio neutral.

Descensos y permanencia

Habrá dos descensos: uno por promedio y otro por la Tabla Anual. A pesar de ello, se mantendrá la estructura de 30 equipos en Primera División, ya que habrá dos ascensos desde la Primera Nacional, con Gimnasia de Mendoza como el primero confirmado.

