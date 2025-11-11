Torneo Clausura 2025: así están los cruces de octavos de final

Paraná Campaña: Crespo tiene protagonismo absoluto en las finales
En las finales de las 3 categorías mayores del Fútbol Chacaero, hay cuatro planteles crespenses involucrados en la definición por el título.
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Así están los cruces.Deportes11 de noviembre de 2025
El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa decisiva. Tras 16 fechas intensas en la fase de grupos, ya se perfila el cuadro de los octavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa rumbo al segundo título del año en el fútbol argentino.
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Con la lucha por el campeonato al rojo vivo, así están configurados —por ahora— los cruces de octavos:
Cruces de octavos de final (provisorios)
-Boca (1A) vs. San Martín de San Juan (8B)*
-Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)
-Unión (2A) vs. Talleres (7B)
-Riestra (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)
-Central Córdoba (3A) vs. River (6B)
-Lanús (3B) vs. Racing (6A)
-Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)
-Vélez (4B) vs. Barracas Central (5A)
*En caso de que San Martín de San Juan descienda, no podrá disputar los playoffs. En su lugar entraría el noveno de su grupo.
Cómo se jugarán los playoffs
Octavos de final: partido único en cancha del mejor clasificado.
Cuartos de final: mismo formato, sede del mejor ubicado.
Semifinal: también se define en cancha del mejor clasificado.
Final: se jugará en estadio neutral.
Descensos y permanencia
Habrá dos descensos: uno por promedio y otro por la Tabla Anual. A pesar de ello, se mantendrá la estructura de 30 equipos en Primera División, ya que habrá dos ascensos desde la Primera Nacional, con Gimnasia de Mendoza como el primero confirmado.
Dos protagonistas del encuentro, Manuel Sian por Unión de Crespo y Juan Manuel Lazaneo por Neuquén de Paraná, dialogaron con Estación Plus Crespo y analizaron el desarrollo del partido que dejó como ganador al elenco paranaense por 2 a 0 en el Torneo Regional Federal Amateur.
Tras un día de exigencia extrema, en el que el plantel jugó dos partidos oficiales en menos de cinco horas, Unión de Crespo cayó 2 a 0 ante Neuquén de Paraná por el Torneo Regional Federal Amateur, dejando en evidencia el enorme esfuerzo físico realizado por el equipo.
Boca venció este domingo por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
En una vibrante semifinal disputada este domingo en el estadio Leandro Cecotti de Viale, Unión Agrarios de Cerrito logró el pasaje a la final del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña tras vencer por penales 3 a 2 a Viale FBC.
El Club Atlético Unión de Crespo logró una nueva clasificación a la final del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, tras vencer 2 a 1 a Sarmiento en el estadio Mundialista 25 de Agosto. Jugará la final del certamen ante Unión Agrarios de Cerrito.
