“El sábado 13 y domingo 14 de diciembre volveremos a encontrarnos con la Feria Navideña, para seguir celebrando juntos todo lo realizado y conseguido durante el año; con mucho esfuerzo, compromiso y trabajo, para seguir haciendo progresar nuestro Crespo-lindo” manifestó el intendente Marcelo Cerutti.

El intendente remarcó que la feria es “una actividad instalada en la ciudad, exitosa y con continuidad en los últimos años, esperada por todos: los comerciantes, emprendedores, la comunidad y quienes eligen Crespo para venir a visitarnos”. En este sentido, el presidente municipal, comentó que la Feria Navideña es “un lugar de encuentro, en vísperas a las fechas especiales de Navidad y Año Nuevo que nos movilizan, generan felicidad y alegría”.

Leonardo Diez, presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo, contó que hay “mucha expectativa en el sector, porque la feria viene creciendo cada año”. Destacó: “Es una buena vidriera para el comercio local, no solo para quienes integran el circuito de la feria, sino también para otras empresas y comercios que se acercan a la zona de la feria, para mostrar y comercializar sus productos”.

“Si bien diciembre es un mes especial para las ventas del comercio local, también es un buen momento para mostrar lo que se viene en la temporada. La Feria Navideña es un ícono, que además es visitada por personas de otras localidades, transformándose en un acontecimiento turístico para Crespo”, afirmó el dirigente comercial.

Vanina Schrooh, responsable de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, comentó que ambas jornadas comenzarán a las 19:00 y abarcarán sectores de las calles: San Martín, Moreno, Belgrano, Sarmiento y 25 de Mayo. “En estos días abriremos las inscripciones para los emprendedores -mediante un link digital-, para que puedan ser parte de la Feria Navideña, exponer y comercializar sus productos en comunidad con los comercios ubicados en el circuito. También contaremos con patio gastronómico en la Plaza Sarmiento y diferentes propuestas que comenzamos a diagramar”, explicó.