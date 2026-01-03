Plus en Vivo

De Diamante a Paraná, tras una colisión frontal

Dos automóviles impactaron en plena avenida, durante la madrugada.

Policiales/Judiciales03 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-01-03 at 09.11.03

En la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Strobel tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en Avda. Presidente Alfonsín -entre Avda. Kirchner y Mihura-.

Estuvo involucrado un Ford Focus, que era conducido por un joven de 21 años de edad; y un Jeep Limited Bieler, conducido por un ciudadano de 36 años, precisaron a Estación Plus Crespo. Uno de los partícipes atravesó el cantero que separa la circulación en la avenida.

El ocupante del Ford Focus fue asistido por personal de Salud, siendo trasladado en un primer momento al Hospital San José, donde recibió la atención médica correspondiente, ya que presentaba lesiones de consideración. Asimismo, se decidió su derivación a la ciudad de Paraná, con el fin de recibir atención más compleja.

Las autoridades policiales trabajaron para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos, todo con conocimiento del Ministerio Publico Fiscal.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo