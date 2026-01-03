De Diamante a Paraná, tras una colisión frontal

En la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Strobel tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en Avda. Presidente Alfonsín -entre Avda. Kirchner y Mihura-.

Estuvo involucrado un Ford Focus, que era conducido por un joven de 21 años de edad; y un Jeep Limited Bieler, conducido por un ciudadano de 36 años, precisaron a Estación Plus Crespo. Uno de los partícipes atravesó el cantero que separa la circulación en la avenida.

El ocupante del Ford Focus fue asistido por personal de Salud, siendo trasladado en un primer momento al Hospital San José, donde recibió la atención médica correspondiente, ya que presentaba lesiones de consideración. Asimismo, se decidió su derivación a la ciudad de Paraná, con el fin de recibir atención más compleja.

Las autoridades policiales trabajaron para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos, todo con conocimiento del Ministerio Publico Fiscal.