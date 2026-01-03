De Diamante a Paraná, tras una colisión frontal

Estación Plus CrespoCrespo01 de enero de 2026
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Entre Ríos02 de enero de 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Estación Plus CrespoCrespo02 de enero de 2026
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales02 de enero de 2026
Focos de violentas peleas se registraron en la desconcentración de un bailable. La Policía recolectó evidencias y practicó individualizaciones que ya analiza la justicia.
Estación Plus CrespoCrespo03 de enero de 2026
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.