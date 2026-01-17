Realizaba destrezas en contramano y terminó a pie

Comisaría Crespo materializó la retención de motovehículo, en la madrugada de este sábado. El procedimiento tuvo lugar en San Martín y Sarmiento, confirmaron desde la dependencia a Estación Plus Crespo.

Efectivos advirtieron una Motomel Skua SX, de 150 cc, que circulaba en contramano, realizando destrezas peligrosas y presentando falta de espejos.

Las irregularidades derivaron en la retención de la unidad, que quedó depositada en la Municipalidad, a disposición del Juzgado de Faltas local.