En medio de la ola de calor, la ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Operatividad plena protagoniza la dependencia policial de la ciudad en este verano 2026. Cuál es la incidencia de aprehendidos de otras localidades, que llegan y perpetran modalidades atípicas para esta población.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
Estación Plus CrespoCrespo23 de enero de 2026
Durante el receso de verano, el colegio Sagrado Corazón de Crespo lleva adelante un amplio plan de obras y tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar en condiciones el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.