Realizaban tareas de demolición y divisaron a un hombre fallecido en la vivienda lindante

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.Policiales/Judiciales22 de enero de 2026
Un hecho lamentable se registró en la mañana del miércoles, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años en una vivienda ubicada sobre calle Tabeni al 1600, en la localidad de Chajarí.
Según se informó, un hombre de 56 años que realizaba tareas de demolición en un inmueble lindante advirtió la presencia del cuerpo al subir al techo para retirar unas chapas. Al observar que la persona no presentaba signos vitales, dio inmediato aviso a las autoridades.
Posteriormente, se logró ubicar a un familiar directo, quien reconoció al fallecido como Rafael Ángel Baldesari, de 84 años, vecino del lugar.
En el sitio trabajaron el médico policial, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de establecer las causas del deceso, indica Tal Cual Chajarí.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.
En una vivienda de Paraná, una mujer de 71 años fue víctima de privación de libertad y sustracción de objetos de valor. Se trabaja para identificar al autor del hecho.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.